Руйнівні лісові пожежі в Канаді породжують небезпечні "вогнедишні" хмари (фото)

Рекордна спека і лісові пожежі створюють "вогняні" хмари, які можуть викликати власні блискавки.

Коли жар і дим від великих пожеж піднімаються до неба, вони можуть створювати вогненні бурі, що складаються з так званих пірокумуло-дощових хмар. Ці грозові хмари створюють свою власну погоду, іноді навіть торнадо, які потім можуть викликати нові пожежі. Це замкнуте коло, повідомляє Sciencealert.

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Температура в Літтоні, за 153 км на південь від Ванкувера, досягла 49,5 градусів Цельсія — це новий національний рекорд Канади. Хвиля спеки передувала лісовій пожежі і станом на четвер, 1 липня, у результаті пожежі площею понад 8 гектарів було спалено 90 відсотків території Літтона.

Дакота Сміт, метеорологиня з Кооперативного інституту атмосферних досліджень Колорадо, повідомила, що бачила на супутникових знімках над Літтоном "неймовірні і масивні шлейфи, що викликають бурю пірокумуло-дощових хмар".

"Якщо ви помітите скупчення товстих грозових хмар над димом лісових пожеж, це майже завжди пірокумуло-дощові хмари. Інша назва цих "вогненних хмар" — cumulonimbus flammagenitus — друге слово на латині означає "створений з полум'я", — говорить метеорологиня.

Зазвичай грози утворюються, коли в небо піднімається багато теплого вологого повітря від землі. Потрапляючи в нижню частину атмосфери, це повітря охолоджується, а потім опускається ближче до Землі, де знову нагрівається і потім піднімається. Цей цикл підйому та опускання повітря відомий як конвекція, і народжуються купчасто-дощові хмари, або грозові хмари.

Але коли це тепло і волога піднімаються від димної лісової пожежі, а не від землі, конвекція створює пірокумуло-дощові хмари.

Ці хмари можуть створювати як дощ, так і грози. Однак, часто вони випускають потужні пориви повітря, відомі як "спадні потоки", а не краплі води. Відштовхуючи сухе повітря назад до землі, ці низхідні потоки можуть розсіювати вугілля, що тліє, і дим на великі відстані. Це в першу чергу підживлює пожежа, яка породила хмару.

NASA описує пірокумуло-дощові хмари як "хмарного дракона". Ці хмари також можуть генерувати сотні ударів блискавки, які, у свою чергу, можуть викликати ще більшу пожежу.

У вересні 2020 року в результаті великої лісової пожежі в Каліфорнії утворилася одна з найбільших таких хмар, що коли-небудь бачили в США. Її розмір становив 712 квадратних кілометрів (для прикладу площа Києва 839 квадратних кілометрів).

[ + – ] Пірокумуло-дощова хмара під час пожеж у Каліфорнії Фото: ScienceAlert

Іноді, якщо конвекційне повітря в скупченні пірокумуло-дощових хмар утворює закручений круговий стовп, буря може трансформуватися у "вогненне торнадо".

Така подія сталася біля Канберри, Австралія, у 2003 році після того, як в околицях міста протягом двох тижнів горіла лісова пожежа.

Пожежі можуть викликати кілька "вогненних" хмар. У лютому і березні 2009 року величезні лісові пожежі спалили 4 400 квадратних кілометрів південного сходу Австралії і викликали три окремі пірокумуло-дощових хмари, деякі з яких досягли висоти 14 км у небі над штатом Вікторія.

[ + – ] Пірокумуло-дощова хмара під час пожеж в Австралії Фото: ScienceAlert

Підвищення температури і більш сухе повітря пов'язані з більш частими і більш інтенсивними лісовими пожежами. У міру того як пожежі стають усе більш масштабними і серйозними, хмари, викликані пожежами, також стають усе більш поширеними.

Усього у 2002 році в Канаді, США та Мексиці було близько 17 таких хмар. Приблизно через два десятиліття середня кількість щорічних пірокумуло-дощових явищ підскочила до 25 тільки в західній частині Північної Америки.

Ці хмари можуть поширюватися настільки високо, що проникають у стратосферу, шар атмосфери, який починається на висоті 50 км, і направляють дим із землі в небо. Він може залишатися там місяцями або навіть роками.

Дослідження 2018 року показало, що велика пірокумуло-дощова хмара відправляє в стратосферу так багато частинок диму, що це можна порівняти з виверженням вулкана середнього розміру.