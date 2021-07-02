Галактическое движение. Астрономы увидели приближающееся глобальное столкновение галактик

Галактики двигаются по своеобразным "магистралям" – нитям межгалактического газа, чтобы в конечном итоге столкнуться.

На новых, чрезвычайно подробных изображениях огромного скопления галактик астрономы увидели, что скопление движется по огромной газовой нити, притягиваемой гравитацией к двум другим скоплениям галактик, сообщает Sciencealert.

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Это не первое подобное надвигающееся космическое столкновение, которое видели астрономы, но оно, похоже, подтверждает теорию о том, что эти газовые нити являются "дорогами", направляющими слияние скоплений галактик.

Сама нить, которая простирается на 50 миллионов световых лет и слабо светится в рентгеновских лучах, была идентифицирована и описана в прошлом году. Такие нити составляют волокна космической паутины, они собирались вместе под действием силы тяжести на ранних стадиях Вселенной и простираются на огромные расстояния между галактиками и скоплениями галактик.

Подобные нити могут многое рассказать о Вселенной, например, как она образовалась и продолжает развиваться, где сосредоточена темная материя, а также где находится обычная материя.

Но нити рассеянного газа очень тусклые по сравнению со звездами и галактиками. Астрономы только начали их идентифицировать. Поэтому они очень интересовались этой огромной космической нитью.

В частности, астрономы наблюдали за Северным скоплением, скоплением галактик, обнаруженном на нити.

Объединив данные рентгеновских и радиотелескопов, исследователи смогли идентифицировать галактику в центре Северного скопления с активной сверхмассивной черной дырой по средине.

Ключевым моментом является то, что сверхмассивная черная дыра активна, и она поглощает материю, которая кружится вокруг нее в виде плотного диска. Ученые считают, что по мере того, как материя из этого диска поступает в черную дыру, часть ее направляется наружу вдоль силовых линий магнитного поля, где она отправляется в космос со скоростью, приближающейся к скорости света.

Эти потоки материи могут перемещаться на огромные расстояния в космос, что позволяет астрономам проводить наблюдения за межгалактической средой. Этот процесс подтвердился в случае с галактикой в ​​самом сердце Северного скопления.

Ее потоки материи, по словам астрофизика Энджи Вероники из Боннского университета в Германии, устремляются прочь и движение Северного скопления через космос похоже на то, "как косы бегущей девушки развеваются на ветру".

Это, по мнению исследователей, предполагает, что Северное скопление движется с большой скоростью по нити к двум другим скоплениям галактик Abell 3391 и Abell 3395, которые также двигаются вдоль нити.

Астрономы не могут видеть это движение — оно просто происходит слишком далеко, но они могут видеть его эффекты.

"В настоящее время мы интерпретируем это наблюдение так: Северное скопление теряет материю, путешествуя", — говорит астрофизик Томас Райприх из Боннского университета.

В конце концов, скопления встретятся и сольются, образуя еще большее скопление галактик — космическое скопление умопомрачительных масштабов, говорят ученые.

Считается, что нити космической паутины ответственны за подачу материи звездообразования в точки, где могут формироваться галактики и скопления галактик. Без космической паутины Вселенная в том виде, в каком мы ее знаем, может даже не существовать, говорят ученые.

Новые результаты исследований согласуются с современной теорией о космической паутине, включая идею о том, что темная материя гравитационно связывает нити. И они все ближе подводят нас к пониманию того, как все во Вселенной связано, говорят исследователи.