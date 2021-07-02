Галактичний рух. Астрономи побачили, що наближається глобальне зіткнення галактик

Галактики рухаються своєрідними "магістралями" — нитками міжгалактичного газу, щоб зрештою зіткнутися.

На нових, надзвичайно докладних зображеннях величезного скупчення галактик астрономи побачили, що скупчення рухається по величезній газовій нитці, яка притягається гравітацією до двох інших скупчень галактик, повідомляє Sciencealert.

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Це не перше подібне космічне зіткнення, що насувається, яке бачили астрономи, але воно, схоже, підтверджує теорію про те, що ці газові нитки є "дорогами", які скеровують злиття скупчень галактик.

Власне нитка, яка простягається на 50 мільйонів світлових років і слабо світиться в рентгенівських променях, була ідентифікована й описана в минулому році. Такі нитки складають волокна космічної павутини, вони збиралися разом під дією сили тяжіння на ранніх стадіях Всесвіту і простягаються на величезні відстані між галактиками та скупченнями галактик.

Подібні нитки можуть багато розповісти про Всесвіт, наприклад, як він утворився і продовжує розвиватися, де зосереджена темна матерія, а також де знаходиться звичайна матерія.

Але нитки розсіяного газу дуже тьмяні порівняно із зірками і галактиками. Астрономи тільки почали їх ідентифікувати. Тому вони дуже цікавилися цією величезною космічною ниткою.

Зокрема, астрономи спостерігали за Північним скупченням, скупченням галактик, зафіксованими на нитці.

Об'єднавши дані рентгенівських і радіотелескопів, дослідники змогли ідентифікувати галактику в центрі Північного скупчення з активною надмасивною чорною дірою посередині.

Ключовим моментом є те, що надмасивна чорна діра активна, і вона поглинає матерію, яка крутиться навколо неї у вигляді щільного диска. Учені вважають, що в міру того, як матерія з цього диска надходить в чорну діру, частина її спрямовується назовні уздовж силових ліній магнітного поля, де вона відправляється в космос зі швидкістю, що наближається до швидкості світла.

Ці потоки матерії можуть переміщатися на великі відстані в космос, що дозволяє астрономам проводити спостереження за міжгалактичним середовищем. Цей процес підтвердився у випадку з галактикою в самому серці Північного скупчення.

Його потоки матерії, за словами астрофізика Енджі Вероніки з Боннського університету в Німеччині, спрямовуються геть і рух Північного скупчення через космос схожий на те, "як коси дівчини, яка біжить, розвіваються на вітрі".

Це, на думку дослідників, передбачає, що Північне скупчення рухається з великою швидкістю по нитці до двох інших скупчень галактик Abell 3391 і Abell 3395, які також рухаються уздовж нитки.

Астрономи не можуть бачити цей рух — він просто відбувається занадто далеко, але вони можуть бачити його ефекти.

"Наразі ми інтерпретуємо це спостереження так: Північне скупчення втрачає матерію, подорожуючи", — говорить астрофізик Томас Райпріх із Боннського університету.

Зрештою, скупчення зустрінуться і зіллються, утворюючи ще більше скупчення галактик — космічне скупчення фантастичних масштабів, кажуть вчені.

Вважається, що нитки космічної павутини відповідальні за подачу матерії зореутворення в точки, де можуть формуватися галактики і скупчення галактик. Без космічної павутини Всесвіт у тому вигляді, в якому ми його знаємо, може навіть не існувати, кажуть вчені.

Нові результати досліджень узгоджуються із сучасною теорією про космічну павутину, враховуючи ідею про те, що темна матерія гравітаційно пов'язує нитки. І вони все ближче підводять нас до розуміння того, як все у Всесвіті пов'язано, кажуть дослідники.