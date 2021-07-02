Ученые обнаружили 17 новых видов на месте массовой гибели животных 500 миллионов лет назад

Таинственная "катастрофа" превратила питомник древних животных в кладбище. Здесь сохранились около 3000 ископаемых останков.

500 миллионов лет назад древние ракообразные, черви и другие существа заботились на этом участке о своих новорожденных младенцах, когда случилась катастрофа. Поток осадочных пород хлынул сюда, в одно мгновение похоронив тысячи существ и их потомков. То, что когда-то было подводным питомником, превратилось в кладбище, а для некоторых из сотен обитавших там видов стало местом полного исчезновения, сообщает Livescience

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Ученые, проводящие раскопки недалеко от города Куньмин в Китае, впервые за полвека обнаружили это кладбище кембрийской эпохи, обнаружив один из старейших и самых разнообразных участков с ископаемыми животными из когда-либо обнаруженных. Участок, названный Haiyan Lagerstätte содержит более 2800 ископаемых образцов по крайней мере 118 видов, включая предков современных медуз, насекомых, ракообразных, червей, трилобитов и губок.

Ученые обнаружили семнадцать видов, которые являются новыми для науки, и более половины из них (около 51%) – это молодые особи, в том числе личинки с на удивление неповрежденными мягкими тканями.

"Просто удивительно видеть всех этих молодых особей в виде окаменелостей", — говорит Жюльен Киммиг из Университета штата Пенсильвания. "Молодые ископаемые животные — это то, что почти не возможно найти, особенно у мягкотелых беспозвоночных".

Ископаемые останки возрастом примерно 518 миллионами лет относятся ккембрийскому периоду (от 540 до 490 миллионов лет назад), когда вся жизнь на Земле была в океанах. (Для сравнения, триасовый период, когда появились динозавры, начался примерно 251 миллион лет назад). В этот период была эпоха появления новых видов, которые заложили основу для всех современных животных, а также происходили разрушительные события, которые приводили к вымиранию, говорят ученые.

По мнению исследователей, на участке Haiyan Lagerstätte может быть сосредоточена вся история появления и исчезновения жизни в эпоху кембрия. Эта процветающая колония на морском дне имела все необходимое, чтобы привлечь множество разнообразных групп животных для поселения и выращивания своих детенышей в кажущемся спокойствии.

Этот участок может быть древним примером "палео-питомника", говорят ученые, или местом обитания, созданным только для выращивания потомства, из которого взрослые существа, достигнув определенного уровня развития, отправлялись жить в другие места.

Ученые считают, что, возможно, в этом районе не было хищников или здесь было много необходимого питания для растущих особей.

Когда случилась катастрофа, жизнь в Lagerstätte явно процветала. Неясно, что именно вызвало массовую смерть на этом месте — возможно, шторм, поднявший осадочные породы в море, или внезапное снижение доступности кислорода, предполагают ученые. Но как бы то ни было, катастрофа оставила животных хорошо сохранившимися. Некоторые образцы находятся в такой хорошей форме, что содержат структуры, которые исследователи никогда раньше не видели.

"У животных сохранились такие особенности, как трехмерные глаза, которых никогда раньше не находили, особенно на таких ранних ископаемых участках", — говорит Сара Киммиг из Университета штата Пенсильвания.

Ученые говорят, что с таким количеством личинок и частично развившихся особей животных, которые сохранились там, это место может многое рассказать о истории развития этих животных в невероятных подробностях.