Учені зафіксували 17 нових видів на місці масової загибелі тварин 500 мільйонів років тому

Таємнича "катастрофа" перетворила розплідник древніх тварин на кладовище. Тут збереглися приблизно 3 000 викопних решток.

500 мільйонів років тому стародавні ракоподібні, черви й інші істоти дбали на цій ділянці про своїх новонароджених немовлят, коли трапилася катастрофа. Потік осадових порід хлинув сюди, в одну мить поховавши тисячі істот та їх нащадків. Те, що колись було підводним розплідником, перетворилося на кладовище, а для деяких із сотень видів, які там жили, стало місцем повного зникнення, повідомляє Livescience.

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Учені, які проводять розкопки недалеко від міста Куньмін у Китаї, вперше за півстоліття знайшли цей цвинтар кембрійської епохи, зафіксувавши одну з найстаріших і найрізноманітніших ділянок із викопними тваринами з коли-небудь виявлених. Ділянка, названа Haiyan Lagerstätte містить понад 2 800 викопних зразків принаймні 118 видів, враховуючи предків сучасних медуз, комах, ракоподібних, червʼяків, трилобітів і губок.

Учені зафіксували сімнадцять видів, які є новими для науки, і більше половини з них (приблизно 51%) — це молоді особини, зокрема личинки з напрочуд неушкодженими мʼякими тканинами.

"Просто дивно бачити всіх цих молодих особин у вигляді скамʼянілостей", — говорить Жюльєн Кімміг з Університету штату Пенсільванія. "Молоді копалини тварини — це те, що майже неможливо знайти, особливо у мʼякотілих безхребетних".

Викопні рештки віком приблизно 518 мільйонів років належать до кембрійского періоду (від 540 до 490 мільйонів років тому), коли все життя на Землі було в океанах. (Для порівняння, тріасовий період, коли зʼявилися динозаври, почався приблизно 251 мільйон років тому). У цей період була епоха появи нових видів, які заклали основу для всіх сучасних тварин, а також відбувалися руйнівні події, які призводили до вимирання, кажуть вчені.

На думку дослідників, на ділянці Haiyan Lagerstätte може бути зосереджена вся історія появи і зникнення життя в епоху кембрію. Ця успішна колонія на морському дні мала все необхідне, щоб залучити безліч різноманітних груп тварин для поселення і вирощування своїх дитинчат в уявному спокої.

Ця ділянка може бути давнім прикладом "палео-розплідником", кажуть учені, або місцем проживання, створеним тільки для вирощування потомства, з якого дорослі істоти, досягнувши певного рівня розвитку, відправлялися жити в інші місця.

Учені вважають, що, можливо, в цьому районі не було хижаків або тут було багато необхідного харчування для особин, які підростали.

Коли трапилася катастрофа, життя в Lagerstätte очевидно процвітало. Незрозуміло, що саме викликало масову смерть на цьому місці — можливо, шторм, що підняв осадові породи в море, або раптове зниження доступності кисню, припускають вчені. Але як би там не було, катастрофа допомогла тваринам добре зберегтися. Деякі зразки знаходяться в такій хорошій формі, що містять структури, які дослідники ніколи раніше не бачили.

"У тварин збереглися такі особливості, як тривимірні очі, яких ніколи раніше не знаходили, особливо на таких ранніх копалинних ділянках", — говорить Сара Кімміг з Університету штату Пенсільванія.

Учені кажуть, що з такою кількістю личинок та особин тварин, які частково розвилися, що збереглися там, це місце може багато розповісти про історію розвитку цих тварин у неймовірних подробицях.