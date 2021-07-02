Волшебная пилюля. Военные США готовятся к испытанию препарата, предотвращающего старение

Эти таблетки созданы для улучшения имеющихся физических, умственных качеств и возможно будут доступны не только военным.

Начиная со следующего года, Командование специальных операций США (SOCOM) приступит к испытаниям экспериментальной таблетки, которая, по словам военных, действительно может предотвратить воздействие старения на солдат, сообщает futurism.com

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Эксперимент будет проведен в попытке увеличить человеческие способности, сохранить здоровье бойцов и продлить их максимальную выносливость. После ожидаемых успешных результатов и клинических испытаний, препарат может стать доступным для широкой публики в качестве нового средства лечения старения.

"Эксперимент не имеет цели создание физических характеристик, которые еще не существуют в природе", — говорит представитель SOCOM и командующий ВМС Тим Хокинс. "Речь идет о повышении боеготовности наших солдат к выполнению миссий за счет улучшения характеристик, которые обычно исчезают с возрастом".

Таблетки — это, по сути, пищевая добавка, которая повышает уровень молекулы NAD +, соединения, которое связано со старением и ухудшением возможностей человеческого организма с возрастом.

С помощью дополнительных NAD +, SOCOM надеется предотвратить возрастные травмы, улучшить физическую и умственную подготовку и не допустить снижения показателей солдат на протяжении их карьеры.

Экспериментальная таблетка "имеет потенциал действительно замедлить старение, предотвратить возникновение травм — что просто потрясающе меняет правила игры", — говорит директор SOCOM по науке и технологиям Лиза Сандерс.