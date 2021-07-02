Чарівна пігулка. Військові США готуються до випробування препарату, що запобігає старінню

Ці таблетки створені для поліпшення наявних фізичних, розумових якостей і, можливо, будуть доступні не тільки військовим.

Починаючи з наступного року, Командування спеціальних операцій США (SOCOM) приступить до випробувань експериментальної таблетки, яка, за словами військових, дійсно може запобігти впливу старіння на солдатів, повідомляє futurism.com

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Експеримент буде проведено в спробі збільшити людські здібності, зберегти здоров'я бійців і продовжити їхню максимальну витривалість. Після очікуваних успішних результатів і клінічних випробувань, препарат може стати доступним для широкої публіки в ролі нового засобу лікування старіння.

"Експеримент не має мети створення фізичних характеристик, які ще не існують у природі", — говорить представник SOCOM і командувач ВМС Тім Гокінс. "Мова про підвищення боєготовності наших солдат до виконання місій за рахунок поліпшення характеристик, які зазвичай зникають з віком".

Таблетки — це, по суті, харчова добавка, яка підвищує рівень молекули NAD +, пов'язаної зі старінням і погіршенням можливостей людського організму з віком.

За допомогою додаткових NAD +, SOCOM сподівається запобігти віковим травмам, поліпшити фізичну і розумову підготовку і не допустити зниження показників солдат протягом їхньої кар'єри.

Експериментальна таблетка "має потенціал дійсно уповільнити старіння, запобігти виникненню травм — що просто приголомшливо змінює правила гри", — говорить директор SOCOM з науки і технологій Ліза Сандерс.