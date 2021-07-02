Калифорнийский штамм снижает эффективность вакцины Пфайзер в 3 раза, – исследование

Пятый по счету штамм коронавируса эпсилон становится доминирующим в США и был найден еще в 34 странах мира.

Вариант коронавируса эпсилон (ε – 5-я буква греческого алфавита), впервые обнаруженный в Калифорнии, несет три мутации шиповидного белка, которые нейтрализуют антитела от мРНК-вакцин и после болезни COVID-19. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science.

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"Новый вызывающий беспокойство вариант под названием CAL.20C (B.1.427 / B.1.429) несет мутации в сигнальном пептиде белка, N-концевом домене и рецептор-связывающем домене", –пишут авторы исследования.

У людей, вакцинированных мРНК-вакциной снизилась защита от коронавируса в 2–3,5 раза в случае калифорнийского штамма (B.1.427/B.1.429). Мутация L452R снизила нейтрализующую активность 14 из 34 моноклональных антител (mAb). Мутации S13I и W152C привели к полной потере нейтрализующего эффекта для 10 из 10 моноклональных антител.

"Продолжающееся глобальное распространение SARS-CoV-2 приводит к появлению большого количества вирусных линий по всему миру. Некоторые из этих мутаций приводят к значительному снижению эффективности некоторых моноклональных антител, в частности приобретенного иммунитета в ходе болезни, а также антител от вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna", – отмечают авторы.

На данный момент количество заразившихся штаммом B.1.427/B.1.429 быстро растет. Этот штамм впервые стал известен ученым в начале 2021 года в Калифорнии, но уже в мае он распространился еще в 34 странах мира. Две линии B.1.427 и B.1.429 имеют одинаковые мутации шиповидного белка, но разные в других частях генома SARS-CoV-2.

Считается, что прародитель обеих линий появился в мае 2020 года, разделившись на два подвида в июне-июле 2020 года.

Количество выявленных случаев B.1.427/B.1.429 быстро увеличилось после декабря 2020 года, и с февраля 2021 года в Калифорнии заболеваемости превысила 50%. Анализ показывает, что вариант коронавируса B.1.427/B.1.429 более заразен, чем его прародитель.

Для того, чтобы оценить влияние калифорнийского штамма на иммунитет ученые провели анализ, в котором для сравнения использовали псевдовирусы (не имеющие патогенную основу).

"Мы использовали плазму 15 человек, получивших две дозы мРНК-вакцины Moderna, и 15 человек с двумя дозами вакцины Pfizer/BioNtech. Образцы крови были собраны между 7 и27 днями после вакцинации", – отмечают эксперты.

Все вакцинированные имели значительную защиту от псевдовируса SARS-CoV-2. В случае с B.1.427/B.1.429, средняя эффективность Moderna была снижена в 2,4 раза, а у Pfizer/BioNtech – в 2,3 раза.

"Мы также проанализировали плазму 18 человек, из которых пятеро были ранее инфицированы SARS-CoV-2, но позже получили две дозы Pfizer/BioNtech. Их образцы были собраны между 14 и 28 днями после иммунизации", – говорится в исследовании.

В этом случае, эффективной антител была снижена в 2,9 раза.

По мнению авторов исследования, три мутации в шиповидном белке приводят к "умеренному, но значительному снижению эффективности антител".