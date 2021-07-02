Солнце в ярости и закат на Марсе. Лучшие астрономические фотографии 2021 года

Конкурс Королевской обсерватории в Гринвиче собрал самые захватывающие снимки из Солнечной системы и глубокого космоса.

От редкой фотографии Солнца и странного марсианского заката до завораживающей туманности "Голова дельфина", ежегодный конкурс Королевской обсерватории в Гринвиче на звание лучшего фотографа года в сфере астрономии порадовал новой порцией снимков, пишет Forbes.

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Конкурс проводится уже 13-й год подряд. На конкурс было подано в этом году более 4500 работ со всего мира.

Вот восемь фотографий Солнечной системы и глубокого космоса из Ирана, Шри-Ланки, Китая и даже с поверхности марса, которые могут войти в финальные 11 снимков. Победители конкурса будут объявлены в сентябре 2021 года.

Бурлящее Солнце

Фото: Hassan Hatami

Используя изображения из коллекции NASA Solar Dynamics Observatory, фотограф из Ирана Хасан Хатами создал снимок "яростного" Солнца. Он использовал комбинацию трех длин волн для создания изображения.

Отмечается, что исходные снимки звезды были сделаны в январе 2015 года, когда Солнце было близко к солнечному максимуму.

Туманность "Голова дельфина"

Фото: Yovin Yahathugoda

Межзвездные ветры создают идеальный космический пузырь, который формирует туманность "Голова дельфина" в созвездии Большого Пса. В центре снимка – яркая звезда Вольфа-Райе.

Фотографу из Шри-Ланки понадобилось 1,5-часовая выдержка в течение трех ночей, чтобы запечатлеть туманность с помощью удаленного телескопа в Чили.

Великолепный Сатурн

Фото: Damian Peach

Первоклассный планетарный астрофотограф Дамиан Пич сделал снимок "окольцованной планеты".

Полярный шестиугольный вихрь Сатурна можно увидеть внизу, в то время как множество других ураганов опоясывают планету.

Марсианский закат

Фото: John White

Когда марсоход NASA Curiosity делает снимки, он выгружает их на общедоступный сервер. Фотограф Джон Уайт просмотрел более 390 тыс. изображений из архива необработанных фото и нашел четыре, на которых запечатлен закат на Красной планете.

Почему закат синий? В отличие от Земли, синий свет лучше проникает сквозь мелкую пыль в марсианской атмосфере. Снимки были сделаны в апреле 2015 года.

Дневной транзит

Фото: Andrew McCarthy

Международная космическая станция проходит мимо тонкого убывающего полумесяца при дневном свете. Прохождение МКС на фоне Луны было запечатлено с помощью двух камер и двух телескопов в октябре 2020 года в Калифорнии.

Космическая роза

Фото: Josep Drudis

Туманность "Кольцо" (M57) – это светящиеся останки звезды, похожей на Солнце. Планетарную туманность впервые сфотографировал космический телескоп Hubble, но тогда на снимках не были видны удивительные детали туманности.

На новой фотографии, сделанной при помощи профессионального телескопа в ближнем инфракрасном диапазоне, вы можете увидеть слабый ореол туманность в виде лепестков.

Сестры Плеяды

Фото: Jashanpreet Singh Dingra

Снимок Плеяд был сделан в Индии 14-летний Джашанпритом Сингхом Дингрой. Плеяды, также известные как Семь сестер и M45, представляют собой рассеянное звездное скопление, содержащее горячие звезды среднего возраста В-типа в созвездии Тельца. Ближайшее к Солнечной системе скопление Плеяды легко увидеть невооруженным глазом.

Спиральная галактика

Фото: Bernard Miller

Галактика в созвездии "Чаша" находится на расстоянии около 65 млн световых лет от Земли. Снимок галактики был сделан с помощью удаленного телескопа в Чили в феврале 2021 года в течение 34 часов.