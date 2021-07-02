Сонце в люті і захід на Марсі. Кращі астрономічні фотографії 2021 року

Конкурс Королівської обсерваторії в Грінвічі зібрав найбільш захопливі знімки з Сонячної системи і глибокого космосу.

Від рідкісної фотографії Сонця і дивного марсіанського заходу до чаруючої туманності "Голова дельфіна": щорічний конкурс Королівської обсерваторії в Грінвічі на звання кращого фотографа року у сфері астрономії порадував новою порцією знімків, пише Forbes.

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Конкурс проводиться вже 13-й рік поспіль. На конкурс було подано цього року понад 4500 робіт з усього світу.

Ось вісім фотографій Сонячної системи і глибокого космосу з Ірану, Шрі-Ланки, Китаю і навіть з поверхні Марса, які можуть увійти у фінальні 11 знімків. Переможці конкурсу будуть оголошені у вересні 2021 року.

Вируюче Сонце

Фото: Солнце

Використовуючи зображення з колекції NASA Solar Dynamics Observatory, фотограф з Ірану Хасан Хатамі створив знімок "лютого" Сонця. Він використовував комбінацію трьох довжин хвиль для створення зображення.

Зазначається, що вихідні знімки зірки були зроблені у січні 2015 року, коли Сонце було близько до сонячного максимуму.

Туманність "Голова дельфіна"

Фото: голова дельфина

Міжзоряні вітри створюють ідеальний космічний міхур, який формує туманність "Голова дельфіна" в сузір'ї Великого Пса. У центрі знімку — яскрава зірка Вольфа-Райе.

Фотографу з Шрі-Ланки знадобилося 1,5-годинна витримка протягом трьох ночей, щоб відобразити туманність за допомогою віддаленого телескопа в Чилі.

Прекрасний Сатурн

Фото: Сатурн

Першокласний планетарний астрофотограф Даміан Піч зробив знімок "окільцьованої планети".

Полярний шестикутний вихор Сатурна можна побачити внизу, тоді як безліч інших ураганів оперізують планету.

Марсіанський захід

Фото: закат на Марсе

Коли марсохід NASA Curiosity робить знімки, він вивантажує їх на загальнодоступний сервер. Фотограф Джон Уайт переглянув понад 390 тис. зображень з архіву необроблених фото і знайшов чотири, на яких зображений захід на Червоній планеті.

Чому захід синій? На відміну від Землі, синє світло краще проникає крізь дрібний пил в марсіанській атмосфері. Знімки були зроблені у квітні 2015 року.

Денний транзит

Фото: МКС

Міжнародна космічна станція проходить повз тонкого спадного півмісяця при денному світлі. Проходження МКС на тлі Місяця було відбито за допомогою двох камер і двох телескопів у жовтні 2020 року в Каліфорнії.

Космічна троянда

Фото: космическая роза

Туманність "Кільце" (M57) — це сяючі останки зірки, схожої на Сонце. Планетарну туманність вперше сфотографував космічний телескоп Hubble, але тоді на знімках не було видно дивовижні деталі туманності.

На новій фотографії, зробленій за допомогою професійного телескопа в ближньому інфрачервоному діапазоні, ви можете побачити слабкий ореол туманності у вигляді пелюсток.

Сестри Плеяди

Фото: плеяды

Знімок Плеяд був зроблений в Індії 14-річний Джашанпрітом Сінгхом Дінгрою. Плеяди, також відомі як Сім сестер і M45, являють собою розсіяне зоряне скупчення, що містить гарячі зірки середнього віку В-типу в сузір'ї Тельця. Найближче до Сонячної системи скупчення Плеяди легко побачити неозброєним оком.

Спіральна галактика

Фото: галактика

Галактика в сузір'ї "Чаша" знаходиться на відстані близько 65 мільйонів світлових років від Землі. Знімок галактики був зроблений за допомогою віддаленого телескопа в Чилі в лютому 2021 року протягом 34 годин.