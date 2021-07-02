Лучший вид из лучшего места: на корабле Crew Dragon оборудовали туалет с 360-градусным обзором

Космическая уборная находится прямо над головами астронавтов

Участники миссии Inspiration4 компании SpaceX во время полета на околоземную орбиту насладится "возможно, лучшим в истории человечества видом из уборной". Так как туалет на Crew Dragon расположен в носовой части космического корабля под стеклянным куполом. Об этом сообщает Business Insider.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Впервые компания SpaceX показала стеклянный купол Crew Dragon еще 30 марта, опубликовав изображение корабля в соцсетях. Однако тогда не сообщалось, что именно будет находится под куполом и кто сможет наслаждаться шикарным видом на открытый космос.

В конце мая бывший астронавт NASA, инженер Гарет Райзман, участвовавший в разработке корабля Crew Dragon для SpaceX, рассказал, что туалет находится в верхней части капсулы. С точки зрения земной гравитации, говорил он, уборная расположена под потолком, но при микрогравитации это не имеет значения.

И наконец завесу тайны приоткрыл миллиардер Джаред Айзекман, оплативший полет четырех участников миссии Inspiration4, сообщил, что члены экипажа Crew Dragon, находясь в туалете, получат круговой обзор. По его словам, туалет отделяет от остальной кабины "своего рода "завеса конфедициальности", которая проходит через всю верхнюю часть космического корабля, чтобы астронавты могли уединиться".

А еще там находится стеклянный купол. Так что, когда астронавты направятся в уборную, они там точно задержаться, чтобы насладится видом. Впрочем, как точно будет выглядеть туалетная комната на Crew Dragon, пока не сообщалось и снимков ее в Сети не появлялось.

Напомним, миссия Inspiration4 запланирована на 15 сентября. Джаред Айзекман, владелец компании Draken International, обучающей пилотов и сам имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов, был назначен командиром экипажа.

[ + – ] Джаред Айзекман, командир экипажа Фото: SpaceX

Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено и инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Корабль с экипажем будет находиться выше орбиты Международной космической станции в течение трех дней.

[ + – ] Участники миссии Inspiration4 Фото: SpaceX

SpaceX трижды доставляла профессиональных астронавтов на космическую станцию ​​для NASA, но ни у одного из этих космических кораблей не было стеклянного купола. Это потому, что именно носами капсулы стыковывались с МКС, чтобы астронавты могли попасть на борт. Поскольку экипаж миссии Inspiration4 не будет ни к чему пристыковываться, SpaceX заменила стыковочный механизм куполом.