Кращий вид з кращого місця: на кораблі Crew Dragon обладнали туалет з 360-градусним оглядом

Космічна вбиральня знаходиться прямо над головами астронавтів.

Учасники місії Inspiration4 компанії SpaceX під час польоту на навколоземну орбіту насолодяться "можливо, кращим в історії людства видом з вбиральні". Оскільки туалет на Crew Dragon розташований в носовій частині космічного корабля під скляним куполом. Про це повідомляє Business Insider.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вперше компанія SpaceX показала скляний купол Crew Dragon ще 30 березня, опублікувавши зображення корабля у соцмережах. Однак тоді не повідомлялося, що саме буде знаходиться під куполом і хто зможе насолоджуватися шикарним виглядом на відкритий космос.

В кінці травня колишній астронавт NASA, інженер Гарет Райзман, який брав участь в розробці корабля Crew Dragon для SpaceX, розповів, що туалет знаходиться у верхній частині капсули. З точки зору земної гравітації, говорив він, вбиральня розташована під стелею, але при мікрогравітації це не має значення.

І нарешті завісу таємниці відкрив мільярдер Джаред Айзекман, який оплатив політ чотирьох учасників місії Inspiration4, повідомив, що члени екіпажу Crew Dragon, перебуваючи в туалеті, отримають круговий огляд. За його словами, туалет відокремлює від решти кабіни "певна "завіса конфіденційності", яка проходить через всю верхню частину космічного корабля, щоб астронавти могли усамітнитися".

А ще там знаходиться скляний купол. Так що, коли астронавти попрямують до вбиральні, вони там точно затримаються, щоб насолодитися видом. Втім, як точно виглядатиме туалетна кімната на Crew Dragon, поки не повідомлялося і знімків її в Мережі не з'являлося.

Нагадаємо, місія Inspiration4 запланована на 15 вересня. Джаред Айзекман, власник компанії Draken International, навчальної пілотів і сам має кваліфікацію пілота реактивних літаків, був призначений командиром екіпажу.

[ + – ] Джаред Айзекман, командир екіпажу Фото: SpaceX

Разом з ним в космос вирушать професор коледжу з Арізони Сайен Проктор, співробітниця дитячої лікарні в Теннессі Хейлі Арсеной та інженер, колишній механік ВПС США Крістофер Семброскі. Корабель з екіпажем буде знаходитися вище за орбіту Міжнародної космічної станції протягом трьох днів.

[ + – ] Учасники місії Inspiration4 Фото: SpaceX

SpaceX тричі доставляла професійних астронавтів на космічну станцію для NASA, але у жодного з цих космічних кораблів не було скляного купола. Це тому, що саме носами капсули стикуватися з МКС, щоб астронавти могли потрапити на борт. Оскільки екіпаж місії Inspiration4 не буде ні до чого пристиковуватися, SpaceX замінила стикувальний механізм куполом.