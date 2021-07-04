Как очень маленькие дети понимают, что означают слова? Ученые дали ответ

В новом исследовании ученые выяснили, как очень маленькие дети интегрируют различные источники информации для изучения новых слов.

Этими источниками может быть все, от того, видели ли они описываемый объект раньше, до того, о чем они могут болтать с кем-то, когда вводится новое слово, сообщает Sciencealert

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Чтобы узнать больше о том, как эти источники информации сочетаются, ученые составили когнитивную модель, предложив подход социального вывода, при котором дети используют всю доступную информацию, находящуюся перед ними, для определения идентичности данного объекта.

"Вы можете представить эту модель как небольшую компьютерную программу", — говорит психолог Майкл Генри Тесслер из Массачусетского технологического института (MIT). "Мы вводим данные о чувствительности детей к различной информации, которую мы измеряем в отдельных экспериментах, а затем программа моделирует то, что должно произойти, если эти источники информации объединить рациональным образом".

Разработанная учеными теоретическая система опиралась на предыдущие исследования в области философии, психологии развития и лингвистики. Были собраны данные из тестов, проведенных с участием 148 детей в возрасте от 2 до 5 лет, чтобы оценить их чувствительность к различным источникам информации. Затем эти данные были введены в модель.

Собрав прогнозы на основе своей модели, ученые затем провели эксперименты с участием 220 детей, чтобы увидеть, как они понимают значение таких слов, как утка, яблоко и пешка, когда перед ними появлялись соответствующие объекты на экране планшета.

Детям давали различные подсказки относительно связи между словами и объектами, включая закадровый голос ведущего и картинки, с которыми они были бы и не были бы уже знакомы. Таким образом, исследователи могли проверить три источника: предыдущие знания, подсказки ведущего и контекст разговора.

Модельный подход очень хорошо согласуется с результатами заключительных экспериментов, предполагая, что эти три источника информации используются детьми предсказуемым и измеримым образом по мере того, как они наращивают свой словарный запас.

"Исследование дает нам математическую перспективу для понимания того, как происходит изучение языка у детей, но для развития этой идеи потребуются дополнительные исследования с большими группами детей", — говорят ученые.

"В реальном мире дети изучают слова в сложных социальных условиях, в которых доступен более чем один тип информации", — говорит психолог Мануэль Бон из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

"Они должны использовать свои знания слов при общении с говорящим. Обучение словам всегда требует интеграции нескольких различных источников информации".