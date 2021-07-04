Як дуже маленькі діти розуміють, що означають слова? Вчені дали відповідь

У новому дослідженні вчені з'ясували, як дуже маленькі діти інтегрують різні джерела інформації для вивчення нових слів.

Цими джерелами може бути все, від того, чи бачили вони описуваний об'єкт раніше, до того, про що вони можуть базікати з кимось, коли вводиться нове слово, повідомляє Sciencealert

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Щоб дізнатися більше про те, як ці джерела інформації поєднуються, вчені склали когнітивну модель, запропонувавши підхід соціального виведення, при якому діти використовують всю доступну інформацію, що знаходиться перед ними, для визначення ідентичності даного об'єкта.

"Ви можете уявити цю модель як невелику комп'ютерну програму", — говорить психолог Майкл Генрі Тесслер з Массачусетського технологічного інституту (MIT). "Ми вводимо дані про чутливість дітей до різної інформації, яку ми вимірюємо в окремих експериментах, а потім програма моделює те, що повинно статися, якщо ці джерела інформації об'єднати раціональним чином".

Розроблена вченими теоретична система спиралася на попередні дослідження в області філософії, психології розвитку і лінгвістики. Були зібрані дані з тестів, проведених за участю 148 дітей у віці від 2 до 5 років, щоб оцінити їх чутливість до різних джерел інформації. Потім ці дані були введені в модель.

Зібравши прогнози на основі своєї моделі, вчені потім провели експерименти за участю 220 дітей, щоб побачити, як вони розуміють значення таких слів, як качка, яблуко і пішак, коли перед ними з'являлися відповідні об'єкти на екрані планшета.

Дітям давали різні підказки щодо зв'язку між словами і об'єктами, включаючи закадровий голос ведучого і картинки, з якими вони були б і не були б вже знайомі. Таким чином, дослідники могли перевірити три джерела: попередні знання, підказки ведучого і контекст розмови.

Модельний підхід дуже добре узгоджується з результатами заключних експериментів, припускаючи, що ці три джерела інформації використовуються дітьми передбачуваним і вимірюваних чином у міру того, як вони нарощують свій словниковий запас.

"Дослідження дає нам математичну перспективу для розуміння того, як відбувається вивчення мови у дітей, але для розвитку цієї ідеї потрібні додаткові дослідження з великими групами дітей", — говорять вчені.

"У реальному світі діти вивчають слова в складних соціальних умовах, в яких доступний більш ніж один тип інформації", — говорить психолог Мануель Бон з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині.

"Вони повинні використовувати свої знання слів при спілкуванні з промовистою. Навчання словами завжди вимагає інтеграції декількох різних джерел інформації".