В тропических лесах Малайзии ученые обнаружили неизвестные науке “волшебные фонарики”

Ученые впервые обнаружили новый вид растений, которые очень редко встречаются.

В тропических лесах Малайзии растет удивительное растение без листьев, питающихся солнечным светом. Это небольшое растение принадлежит к группе редких цветковых растений, известных как волшебные фонарики (Thismia), и его впервые научно описали ученые, сообщает Sciencealert

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Эти крошечные растения, расположенные слишком глубоко в лесу, чтобы получать солнечный свет, поэтому они не беспокоятся о фотосинтезе. В них нет хлорофилла. Вместо этого они получат питательные вещества через свои корни из грибковой сети, разделяемой с другими растениями тропических лесов.

Невероятные микоризные грибковые сети соединяют большие сообщества растений вместе через их корни, позволяя растениям общаться друг с другом с помощью электрических сигналов и даже отправлять друг другу ресурсы. В свою очередь, грибы питаются растениями.

Считается, что растения, которые так поступают, такие как волшебные фонарики, произошли от одной из частей микоризного грибкового сообщества. Однако они обманули систему и полностью паразитировали на грибковой сети. Эта форма получения пищи называется микогетеротрофией.

[ + – ] Новый вид - Thismia sitimeriamiae, впервые научно описан учеными. Фото: ScienceAlert

"Новый вид, который мы называем Thismia sitimeriamiae, отличается от всех других видов Thismia, известных науке", — говорит Мат Юно Сити-Мунира из Института лесных исследований Малайзии.

Зеленовато-коричневое растение высотой всего 2,2 сантиметра было найдено в тропическом лесу малайзийского штата Теренггану фотографом Никонг Домом еще в 2019 году.

Восхитительный оранжево-желтый цветок T sitimeriamiae имеет уникальную форму — тонкий конус с зонтичной структурой наверху, как будто он обеспечивает какое-то укрытие.

Но ученые до сих пор не знают как происходит опыление этих цветов.

Сити-Мунира и его коллеги рекомендовали классифицировать это странно цветущее растение как находящееся под угрозой исчезновения из-за его крайней редкости.