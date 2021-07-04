У тропічних лісах Малайзії вчені виявили невідомі науці "чарівні ліхтарики"

Вчені вперше виявили новий вид рослин, які дуже рідко зустрічаються.

У тропічних лісах Малайзії росте дивовижна рослина без листя, що харчуються сонячним світлом. Ця невелика рослина належить до групи рідкісних квіткових рослин, відомих як чарівні ліхтарики (Thismia), і його вперше науково описали вчені, повідомляє Sciencealert

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Ці крихітні рослини, розташовані занадто глибоко в лісі, щоб отримувати сонячне світло, тому вони не турбуються про фотосинтезі. У них немає хлорофілу. Замість цього вони отримають поживні речовини через своє коріння з грибкової мережі, що розділяється з іншими рослинами тропічних лісів.

Неймовірні мікоризні грибкові мережі з'єднують великі спільноти рослин разом через їх коріння, дозволяючи рослинам спілкуватися один з одним за допомогою електричних сигналів і навіть відправляти один одному ресурси. У свою чергу, гриби харчуються рослинами.

Вважається, що рослини, які так чинять, такі як чарівні ліхтарики, походять від однієї з частин мікорізного грибкового спільноти. Однак вони обдурили систему і повністю паразитували на грибкової мережі. Ця форма отримання їжі називається мікогетеротрофіей.

[ + – ] Новий вид — Thismia sitimeriamiae, вперше науково описаний вченими. Фото: ScienceAlert

"Новий вид, який ми називаємо Thismia sitimeriamiae, відрізняється від всіх інших видів Thismia, відомих науці", — говорить Мат Юно Сіті-Муніра з Інституту лісових досліджень Малайзії.

Зеленувато-коричневе рослина висотою всього 2,2 сантиметра було знайдено в тропічному лісі малайзійського штату Теренггану фотографом Ніконг Будинком ще в 2019 році.

Чудовий оранжево-жовта квітка T sitimeriamiae має унікальну форму — тонкий конус з зонтичної структурою нагорі, як ніби він забезпечує якийсь укриття.

Але вчені до цих пір не знають як відбувається запилення цих квітів.

Сіті-Муніра і його колеги рекомендували класифікувати це дивно квітуча рослина як таке, що під загрозою зникнення через його крайній рідкості.