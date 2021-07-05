На Солнце зафиксирована самая большая солнечная вспышка за 4 года

Неожиданная солнечная вспышка была зафиксирована в ​​субботу, 3 июля, и стала крупнейшей с 2017 года.

Солнечная вспышка появилась от солнечного пятна под названием AR2838 в и ее зарегистрировали как мощное солнечное событие класса X1, согласно данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC), отслеживающему погоду на солнце. Вспышка вызвала кратковременное отключение радиосвязи на Земле, сообщает Space.com

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Солнечную вспышку зафиксировал Solar Dynamics Observatory NASA. Космический аппарат является одним из многих, который наблюдает за солнечной погодой. Он прислал изображения, на которых показана вспышка, извергающаяся из верхнего правого края звезды.

Вспышки на Солнце X-класса — самые сильные извержения на Солнце. Когда они направлены непосредственно на Землю самые мощные из них могут поставить под угрозу жизнь астронавтов и работу спутников в космосе, а также создать помехи для электрических сетей на Земле. Более умеренные солнечные вспышки M-класса также могут усилить полярные сияния Земли.

Пятно AR2838, вызвавшее вспышку, является новой активной областью на Солнце.

"Так же быстро, как и появилось, пятно уже исчезло", — говорят ученые. "4 июля оно совершило оборот над северо-западным краем Солнца и проведет следующие две недели, пересекая обратную сторону Солнца".

Солнечная погода следует 11-летнему циклу с активными фазами и годами относительного солнечного покоя. Текущий цикл, называемый 25-м солнечным циклом, начался в 2020 году.