На Сонці стався найбільший сонячний спалах за 4 роки

Несподіваний сонячний спалах був зафіксований у суботу, 3 липня, і став найбільшим з 2017 року.

Сонячний спалах з'явився від сонячної плями під назвою AR2838 в і його зареєстрували як потужну сонячну подію класу X1, згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди США (SWPC), що відстежує погоду на сонці. Спалах викликав короткочасне відключення радіозв'язку на Землі, повідомляє Space.com.

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Сонячний спалах зафіксував Solar Dynamics Observatory NASA. Космічний апарат є одним з багатьох, який спостерігає за сонячною погодою. Він надіслав зображення, на яких показано спалах, що викидається з верхнього правого краю зірки.

Спалахи на Сонці X-класу — найсильніші виверження на Сонці. Коли вони спрямовані безпосередньо на Землю, найпотужніші з них можуть поставити під загрозу життя астронавтів і роботу супутників у космосі, а також створити перешкоди для електричних мереж на Землі. Більш помірковані сонячні спалахи M-класу також можуть посилити полярні сяйва Землі.

Пляма AR2838, яка викликала спалах, є новою активною областю на Сонці.

"Так само швидко, як і з'явилася, пляма вже зникла", — говорять учені. "4 липня вона зробила оборот над північно-західним краєм Сонця і проведе наступні два тижні, перетинаючи зворотну сторону Сонця".

Сонячна погода слідує за 11-річним циклом з активними фазами і роками відносно сонячного спокою. Поточний цикл, званий 25-м сонячним циклом, почався у 2020 році.