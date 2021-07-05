Больше чем весь Млечный Путь. Астрономы обнаружили огромное космическое облако

В вакууме межгалактического пространства ученые обнаружили неизвестное облако горячего газа.

Ученые обнаружили не галактику, хотя она сопоставимого размера, а огромное облако горячего, слабо светящегося газа, которое больше, чем Млечный Путь и находится в пространстве между галактиками, собирающимися в огромное скопление, сообщает Sciencealert

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Ученые полагают, что это облако, возможно, было отделено от галактики в скоплении и это первое газовое облако такого типа, которое когда-либо видели астрономы. Что еще более удивительно, оно не рассеялось, а оставалось собранным в течение сотен миллионов лет.

"Это захватывающее, а также удивительное открытие. Оно демонстрирует, что в астрономии, как старейшей из естественных наук, всегда есть место для сюрприза", — говорит физик Мин Сан из Университета Алабамы в Хантсвилле.

Скопления галактик, как следует из названия, представляют собой группы галактик, гравитационно связанных друг с другом. Скопление галактик, где было обнаружено газовое облако, называется Abell 1367, или скопление Льва находится примерно в 300 миллионах световых лет от нас. Оно содержит по крайней мере 72 крупные галактики и составляет часть более крупного сверхскопления.

Астрономы с помощью японского телескопа Subaru обнаружили небольшое теплое облако в Abell 1367. Так как его происхождение было неясным, они заново решили исследовать его, используя другие приборы.

Ученые под руководством астронома Чонг Ге из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили рентгеновское излучение, показывающее, что облако больше, чем они думали вначале.

Фактически, намного больше, больше, чем галактика Млечный Путь, массой примерно в 10 миллиардов раз больше Солнца. И, похоже, это облако не связано ни с одной известной галактикой в ​​скоплении. Оно просто дрейфует в пространстве. Но множество данных позволило исследователям измерить температуру газа в облаке, что, в свою очередь, позволило понять его происхождение.

Температура облака колеблется в районе от 10 000 до 10 000 000 Кельвинов, что соответствует температуре газа, который можно найти в галактиках, в межзвездной среде. Гораздо более разреженный горячий газ внутри скопления (пространство между галактиками в скоплении) еще горячее — около 100 миллионов Кельвинов.

Это говорит о том, что облако газа было отделено от галактики, когда она двигалась в космосе.

"Газ в облаке удаляется под давлением горячего газа в скоплении, когда родительская галактика парит в горячем газе со скоростью от 1000 до 2000 километров в секунду", — говорит Сан.

"Это похоже на то, когда ваши волосы и одежда летят назад, когда вы бежите вперед против сильного встречного ветра. После удаления из галактики-хозяина облако сначала остывает и испаряется внутри скопления-хозяина, как лед тающий на жаре".

Это немного странно, потому что исследователи не смогли найти ближайших галактик, которые могли бы объяснить это недавнее происшествие. Тем не менее, если газ был вырван из галактики сотни миллионов лет назад, как он не распространился внутри галактического скопления?

Чтобы решить эту проблему, ученые провели расчеты и обнаружили, что магнитное поле может удерживать газовое облако вместе, которое в противном случае должно было рассеяться в течение длительного периода времени.

Учитывая высокую массу облака, ученые пришли к выводу, что родительская галактика, из которой оно появилось, была большой и массивной. Это может помочь найти эту галактику, а другой подсказкой могут быть следы газа, выходящие из облака, которые могут указывать в правильное направление поисков.

Теперь, когда было идентифицировано одно одинокое облако, у ученых есть набор данных, которые помогут идентифицировать другие такие облака в будущем. Это предоставит ценную информацию о действиях внутри скоплений и о распределении вещества в скоплениях галактик.

"Теперь у нас есть данные наблюдений, свидетельствующие о том, что среда внутри скоплений может лишать галактики их газа", — говорят ученые.