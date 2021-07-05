Більше ніж весь Чумацький Шлях. Астрономи зафіксували величезну космічну хмару

У вакуумі міжгалактичного простору вчені зафіксували невідому хмару гарячого газу.

Учені зафіксували не галактику, хоча вона приблизно такого самого розміру, а величезну хмару гарячого газу, що слабо світиться, яка більша, ніж Чумацький Шлях і знаходиться в просторі між галактиками, котрі збираються у величезне скупчення, повідомляє Sciencealert.

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Учені вважають, що ця хмара, можливо, було відокремлена від галактики в скупченні й це перша газова хмара такого типу, яку коли-небудь бачили астрономи. Що ще більш дивно, вона не розсіялася, а залишалася зібраною протягом сотень мільйонів років.

"Це разюче, а також дивовижне відкриття. Воно демонструє, що в астрономії, як найстарішої з природничих наук, завжди є місце для сюрпризу", — говорить фізик Мін Сан з Університету Алабами в Хантсвіллі.

Скупчення галактик, як випливає з назви, є групою галактик, гравітаційно повʼязаних одна з одною. Скупчення галактик, де була знайдена газова хмара, називається Abell 1367, або скупчення Лева знаходиться приблизно в 300 мільйонах світлових років від нас. Воно містить принаймні 72 великі галактики і становить частину більш великого надскупчення.

Астрономи за допомогою японського телескопа Subaru виявили невелику теплу хмару в Abell 1367. Оскільки її походження було незрозумілим, вони знову вирішили дослідити її, використовуючи інші прилади.

Учені під керівництвом астронома Чонг Ге з Університету Алабами в Хантсвіллі зафіксували рентгенівське випромінювання, яке показує, що хмара більша, ніж вони думали спочатку.

Фактично, набагато більша, більша, ніж галактика Чумацький Шлях, масою приблизно в 10 мільярдів разів більша за Сонце. І, схоже, ця хмара не повʼязана ні з однією відомою галактикою в скупченні. Вона просто дрейфує в просторі. Але безліч даних дозволили дослідникам виміряти температуру газу в хмарі, що, зі свого боку, дозволило зрозуміти її походження.

Температура хмари коливається приблизно від 10 000 до 10 000 000 кельвінів, що відповідає температурі газу, який можна знайти в галактиках, у міжзоряному середовищі. Набагато більш розріджений гарячий газ усередині скупчення (простір між галактиками в скупченні) ще більш гарячий — приблизно 100 мільйонів кельвінів.

Це говорить про те, що хмара газу була відокремлена від галактики, коли вона рухалася в космосі.

"Газ у хмарі видаляється під тиском гарячого газу в скупченні, коли батьківська галактика ширяє в гарячому газі зі швидкістю від 1 000 до 2 000 кілометрів на секунду", — говорить Сан.

"Це схоже на те, коли ваше волосся та одяг летять назад, коли ви біжите вперед проти сильного зустрічного вітру. Після видалення з галактики-господаря хмара спочатку охолоджується і випаровується усередині скупчення-господаря, як лід тане на спеці".

Це трохи дивно, тому що дослідники не змогли знайти найближчі галактики, які могли б пояснити цю нещодавню подію. Проте, якщо газ був вирваний з галактики сотні мільйонів років тому, як він не поширився всередині галактичного скупчення?

Щоб розвʼязати цю проблему, вчені провели розрахунки і зʼясували, що магнітне поле може утримувати газову хмару разом, яка в іншому випадку повинна була розсіятися протягом тривалого періоду часу.

З огляду на високу масу хмари, вчені дійшли висновку, що батьківська галактика, з якої вона зʼявилася, була великою і масивною. Це може допомогти знайти цю галактику, а іншою підказкою можуть бути сліди газу, що виходять із хмари, які можуть вказувати на правильний напрямок пошуків.

Тепер, коли була ідентифікована одна самотна хмара, у вчених є набір даних, які допоможуть ідентифікувати інші такі хмари в майбутньому. Це надасть цінну інформацію про дії всередині скупчень і про розподіл речовини в скупченнях галактик.

"Тепер у нас є дані спостережень, які свідчать про те, що навколишнє середовище всередині скупчень може позбавляти галактики їх газу", — говорять вчені.