Космические алмазы. Ученые обнаружили одно из самых красивых звездных скоплений (видео)

С помощью этих звездных скоплений, выступающих в роли естественных лабораторий, астрономы могут узнавать, как формируются и эволюционируют звезды.

Космический телескоп Хаббл запечатлел завораживающий вид далекого звездного скопления, заполненного звездами, которые напоминают россыпь белых, красных и синих драгоценных камней, пишет Space.com.

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На фотографии, опубликованной NASA и EKA, показано рассеянное звездное скопление NGC 330 — группа звезд, расположенных на расстоянии около 180 000 световых лет в Малом Магеллановом Облаке, карликовой галактике и спутнике Млечного Пути, в созвездии Тукан.

"Поскольку звездные скопления образуются из единого первичного облака газа и пыли, все звезды, которые они содержат, примерно одного возраста. Они выступают в роли естественных "лабораторий", с помощью которых астрономы могут узнавать, как формируются и эволюционируют звезды", — отметили ученые.

Чтобы создать это изображение для поддержки двух различных исследований, направленных на понимание того, как развиваются звездные скопления и как могут расти большие звезды, прежде чем они взорвутся в виде сверхновых, астрономы использовали архивные наблюдения 2018 года с Широкоугольной камеры Хаббла 3.

"Самым потрясающим объектом на этом изображении является очень маленькое звездное скопление в левом нижнем углу изображения, окруженное туманностью из ионизированного водорода (красный цвет) и пыли (синий). Звездное скопление названное Galfor 1, было обнаружено в 2018 году в архивных данных Хаббла, которые использовались для создания этого последнего изображения", — подчеркивают исследователи.

Ученым, изучающим Galfor 1, придется подождать, пока новый космический телескоп NASA Джеймс Уэбб не войдет в строй, чтобы определить, имеет ли окружающая его туманность функцию главной ударной волны.

Однако перекрестные узоры ярких звезд на самом деле являются искажением самого Хаббла. По словам представителей EKA, они называются дифракционными лучами и образуются, когда звездный свет отражается от четырех лопастей, поддерживающих вторичное зеркало Хаббла.