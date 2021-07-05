Космічні алмази. Учені знайшли одне з найкрасивіших зоряних скупчень (відео)

За допомогою цих зоряних скупчень, які є природними лабораторіями, астрономи можуть дізнаватися, як формуються та еволюціонують зірки.

Космічний телескоп Габбл сфотографував дивовижний краєвид далекого зоряного скупчення, заповненого зірками, які нагадують розсип білих, червоних і синіх дорогоцінних каменів, пише Space.com.

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На фотографії, опублікованій NASA й EKA, показане розсіяне зоряне скупчення NGC 330 — група зірок, розташованих на відстані приблизно 180 000 світлових років у Малій Магеллановій Хмарі, карликовій галактиці та супутнику Чумацького Шляху, в сузір'ї Тукан.

"Оскільки зоряні скупчення утворюються з єдиної первинної хмари газу та пилу, усі зірки, які вони містять, приблизно одного віку. Вони є природними "лабораторіями", за допомогою яких астрономи можуть дізнаватися, як формуються та еволюціонують зірки", — зазначили вчені.

Щоб створити це зображення для підтримки двох різних досліджень, спрямованих на розуміння того, як розвиваються зоряні скупчення і як можуть рости великі зірки, перш ніж вони вибухнуть у вигляді наднових, астрономи використовували архівні спостереження 2018 року із ширококутної камери Габбла 3.

"Найбільш разючим об'єктом на цьому зображенні є дуже маленьке зоряне скупчення в лівому нижньому кутку зображення, оточене туманністю з іонізованого водню (червоний колір) і пилу (синій). Зоряне скупчення назване Galfor 1, було знайдене в 2018 році в архівних даних Габбла, які використовувалися для створення цього останнього зображення", — підкреслюють дослідники.

Ученим, які вивчають Galfor 1, доведеться почекати, поки новий космічний телескоп NASA Джеймс Вебб не почне працювати, щоб визначити, чи має туманність навколо нього функцію головної ударної хвилі.

Однак перехресні візерунки яскравих зірок насправді є спотворенням власне Габбла. За словами представників EKA, вони називаються дифракційними променями й утворюються, коли зоряне світло відбивається від чотирьох лопатей, що підтримують вторинне дзеркало Габбла.