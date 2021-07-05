Ученые рассказали, что произойдет в случае исчезновения всей соли из океанов

Как оказалось, из-за отсутствия такого привычного для всех вещества, произойдет целая цепь катастрофических событий.

Соленость — одна из основных характеристик водных масс, распределения морских организмов и элементов морских течений. Особую роль она играет в формировании биологической продуктивности морей и океанов, поскольку множество организмов очень восприимчивы к незначительным ее изменениям, пишет Science Focus.

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Появление соленой воды можно объяснить несколькими факторами. Горные породы на суше являются основным источником солей, растворенных в морской воде. Дождевая вода, которая попадает на сушу, имеет слабую кислотность, поэтому она разрушает горные породы. Это высвобождает ионы, которые уносятся в ручьи и реки, попадающие в конечном итоге в океан, где происходят разные химические реакции.

Многие из растворенных ионов используются организмами в океане и удаляются из воды, остальные же остаются, поэтому их концентрация со временем увеличивается.

Другой источник солей в океане — гидротермальные растворы, которые поступают из отверстий на морском дне. Океаническая вода просачивается в трещины на морском дне и нагревается магмой из ядра Земли. Тепло вызывает серию химических реакций.

Некоторые океанические соли образуются в результате извержений подводных вулканов, которые напрямую выбрасывают минералы в океан.

Но что произойдет, если вся океаническая соль исчезнет?

Литр морской воды содержит около 35 г растворенной соли, поэтому для опреснения всего океана потребуется удалить 45 миллионов миллиардов тонн соли.

Внезапное уменьшение веса, давящего на морское дно, вызовет землетрясения и извержения вулканов по всему миру. Поскольку пресная вода менее плотная, арктическая ледяной покров погрузится в воду еще на 10 см, создав самую большую приливную волну, которая когда-либо происходила на планете.

Через несколько часов практически все морские обитатели погибнут, поскольку их клетки раздуются и разорвутся из-за осмоса (молекулы воды перемещаются в области с более высокой концентрацией соли). Они опустятся на дно океана, но их тела не смогут разложиться, потому что все морские бактерии тоже будут мертвы.

Морские водоросли отвечают по меньшей мере за половину производства кислорода на Земле, поэтому на суше также произойдет массовое вымирание.

В конце концов, океаны подвергнутся повторному засолению, потому что минералы постоянно растворяются с суши реками и переносятся в море, но на это уйдут десятки тысяч лет.