Учені розповіли, що станеться в разі зникнення всієї солі з океанів

Як зʼясувалося, через відсутність такої звичної для всіх речовини, відбудеться цілий ланцюг катастрофічних подій.

Солоність — одна з основних характеристик водних мас, розподілу морських організмів та елементів морських течій. Особливу роль вона відіграє у формуванні біологічної продуктивності морів та океанів, оскільки безліч організмів дуже сприйнятливі до незначних її змін, пише Science Focus.

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Появу солоної води можна пояснити декількома факторами. Гірські породи на суші є основним джерелом солей, розчинених у морській воді. Дощова вода, яка потрапляє на сушу, має слабку кислотність, тому вона руйнує гірські породи. Це вивільняє іони, які несуться в струмки і ріки, що потрапляють зрештою в океан, де відбуваються різні хімічні реакції.

Багато з розчинених іонів використовуються організмами в океані та видаляються з води, решта ж залишаються, тому їх концентрація згодом збільшується.

Інше джерело солей в океані — гідротермальні розчини, які надходять з отворів на морському дні. Океанічна вода просочується в тріщини на морському дні та нагрівається магмою з ядра Землі. Тепло викликає серію хімічних реакцій.

Деякі океанічні солі утворюються внаслідок вивержень підводних вулканів, які безпосередньо викидають мінерали в океан.

Але що станеться, якщо вся океанічна сіль зникне?

Літр морської води містить приблизно 35 г розчиненої солі, тому для опріснення всього океану буде потрібно видалити 45 мільйонів мільярдів тонн солі.

Раптове зменшення ваги, що давить на морське дно, викличе землетруси та виверження вулканів по всьому світу. Оскільки прісна вода менш щільна, арктичний крижаний покрив зануриться у воду ще на 10 см, створивши найбільшу приливну хвилю, яка коли-небудь відбувалася на планеті.

Через кілька годин практично всі морські мешканці загинуть, оскільки їхні клітини роздуються і розірвуться через осмос (молекули води переміщаються в ділянки з більш високою концентрацією солі). Вони опустяться на дно океану, але їхні тіла не зможуть розкластися, тому що всі морські бактерії теж будуть мертві.

Морські водорості відповідають щонайменше за половину виробництва кисню на Землі, тому на суші також відбудеться масове вимирання.

Зрештою, океани піддадуться повторному засоленню, тому що мінерали постійно розчиняються із суші річками і переносяться в море, але на це підуть десятки тисяч років.