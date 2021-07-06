Изменение климата: посадка дополнительных деревьев увеличит количество осадков в Европе

Новое исследование показало, что превращение сельскохозяйственных земель в лесные массивы приведет к увеличению количества летних дождей в среднем на 7,6%.

Ученые полагают, что дополнительные дожди могут частично компенсировать повышение уровня засушливости, ожидаемое с изменением климата, сообщает BBC

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Выводы ученых об увеличении количества осадков частично основаны на наблюдениях за существующими лесами. Но основные причины того, почему так происходит еще не совсем понятны ученым. Возможно, увеличение количества осадков связано с тем, как леса взаимодействуют с облачным воздухом.

Авторы нового исследования используют статистическую модель, основанную на наблюдениях, чтобы оценить, как изменения лесного покрова повлияют на количество осадков на континенте.

Ученые обнаружили, что если бы лесной массив увеличился на 20% равномерно по всей Европе, то это увеличило бы количество местных осадков, особенно зимой и большее влияние это оказало бы в прибрежных регионах.

"Вероятно, наиболее опасным сигналом изменения климата, который мы ожидаем, является уменьшение количества летних осадков, которое ожидается в южных частях Европы, таких как Средиземноморье", — сказал Ронни Мейер из Швейцарской высшей технической школы.

"Согласно нашему исследованию, посадка лесов приведет к увеличению количества осадков. Таким образом, посадка лесов, вероятно, будет очень полезной с точки зрения адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата".

Ученые также говорят, что увеличение количества осадков может иметь потенциально негативные последствия за счет увеличения количества осадков, на которые уже повлияло изменение климата, особенно в атлантическом регионе.

Исследователи говорят, что причины этого локального и отдаленного воздействия на количество осадков неясны — они указывают на то, что облачный воздух, вызывающий дождь, имеет тенденцию дольше оставаться над лесными массивами. И более необработанная природа этих лесов может вызвать дождь.

"Лес — это необработанная, более грубая поверхность, чем сельскохозяйственные угодья", — говорит Ронни Мейер.

"Таким образом, это вызывает большую турбулентность на границе раздела суши и атмосферы, а также лес оказывает большее влияние на атмосферу, чем сельскохозяйственные угодья".

"Мы думаем, что более сильная турбулентность над лесами, вероятно, является основной причиной того факта, что больше осадков выпадает в регионах с большим количеством лесов".

"Посадка деревьев — определенно не самое быстрое решение проблемы изменения климата", — говорит профессор Вим Тиери из Свободного университета Брюсселя, Бельгия.

"Посадка новых деревьев или восстановление утраченных лесов никогда не может компенсировать выбросы парниковых газов, возникающие при сжигании ископаемого топлива. Мы должны прекратить производство этих выбросов в первую очередь".