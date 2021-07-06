Зміна клімату: насадження додаткових дерев збільшить кількість опадів у Європі

Нове дослідження показало, що перетворення сільськогосподарських земель на лісові масиви призведе до збільшення кількості літніх дощів здебільшого на 7,6%.

Учені вважають, що додаткові дощі можуть частково компенсувати підвищення рівня посушливості, очікуваного зі зміною клімату, повідомляє BBC.

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Висновки вчених про збільшення кількості опадів частково засновані на спостереженнях за наявними лісами. Але основні причини того, чому так відбувається ще не зовсім зрозумілі вченим. Можливо, збільшення кількості опадів пов'язане з тим, як ліси взаємодіють з хмарним повітрям.

Автори нового дослідження використовують статистичну модель, засновану на спостереженнях, щоб оцінити, як зміни лісового покриву вплинуть на кількість опадів на континенті.

Учені зʼясували, що якби лісовий масив збільшився на 20% рівномірно по всій Європі, то це збільшило б кількість місцевих опадів, особливо взимку та більший вплив це справило б у прибережних регіонах.

"Ймовірно, найбільш небезпечним сигналом зміни клімату, який ми очікуємо, є зменшення кількості літніх опадів, яке очікується в південних частинах Європи, таких як Середземномор'ї", — сказав Ронні Меєр зі Швейцарської вищої технічної школи.

"Згідно з нашим дослідженням, насадження лісів призведе до збільшення кількості опадів. Так, посадка лісів, ймовірно, буде дуже корисною з точки зору адаптації до несприятливих наслідків зміни клімату".

Учені також кажуть, що збільшення кількості опадів може мати потенційно негативні наслідки за рахунок збільшення кількості опадів, на які вже вплинула зміна клімату, особливо в атлантичному регіоні.

Дослідники говорять, що причини цього локального та віддаленого впливу на кількість опадів незрозумілі — вони вказують на те, що хмарне повітря, яке викликає дощ, має тенденцію довше залишатися над лісовими масивами. І більш необроблена природа цих лісів може викликати дощ.

"Ліс — це необроблена, грубіша поверхня, ніж сільськогосподарські угіддя", — говорить Ронні Меєр.

"Так, це викликає велику турбулентність на кордоні розділу суші й атмосфери, а також ліс надає більший вплив на атмосферу, ніж сільськогосподарські угіддя".

"Ми думаємо, що більш сильна турбулентність над лісами, ймовірно, є основною причиною того факту, що більше опадів випадає в регіонах із великою кількістю лісів".

"Насадження дерев — безумовно не найшвидший розвʼязок проблеми зміни клімату", — говорить професор Вім Тієр із Вільного університету Брюсселя, Бельгія.

"Насадження нових дерев або відновлення втрачених лісів ніколи не може компенсувати викиди парникових газів, що виникають під час спалювання викопного палива. Ми повинні насамперед припинити виробництво цих викидів".