Резная кость оленя: археологи нашли древнейшее произведение искусства

Статуэтка, вырезанная неандертальцами, является самым древним образцом абстрактного изобразительного искусства, известного на данный момент

В саксонской пещере Айхорнхеле археологи нашли пока самый древний пример неандертальского абстрактного изобразительного искусства – статуэтку из оленьей кости возрастом в 51 тысячу лет. Об этом сообщает Nature Ecology & Evolution.

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Статуэтка, вырезанная из фаланги большерогого оленя, крайне редкого животного для севера Германии времен среднего палеолита, была найдена рядом с лопатками оленя и черепом пещерного медведя, что, как считают ученые, может указывать на проведение какого-то ритуала.

[ + – ] Кость оленя, украшенная неандертальцами

"Эта кость оленя покрыта сложным геометрическим узором, состоящим из двух наборов параллельных линий. Наша находка является свидетельством того, что неандертальцы обладали зачатками абстрактного мышления и умели создавать произведения искусства, имеющие символическое значение, задолго до прихода кроманьонцев в Центральную Европу", – пишут исследователи.

До недавнего времени ученые считали, что абстрактное изобразительное искусство, религия и различные представления о потустороннем мире, появились относительно недавно, уже после того, как наши предки перешли к оседлому образу жизни. В последние годы эти представления начали подвергаться сомнениям благодаря нескольким находкам в Европе и Азии.

[ + – ] Кость оленя, украшенная неандертальцами

[ + – ] Раскопки в Пещере Единорога Фото: Nature Ecology & Evolution

Так, ученые обнаружили, что племена, населявшие Юго-Восточную Азию, освоили абстрактное изобразительное искусство еще 44 тысячи лет назад, а их современники из Европы уже в это время начали совершать обряды, похожие на религиозные ритуалы.

И присуще это было не только кроманьонцам, но и их предшественникам – неандертальцам.

Ученые, проводившие исследование под руководством профессора Геттингенского университета Томаса Тербергера считают, что резная кость оленя, найденная в знаменитой пещере Единорога на севере Германии, является очередным свидетельством того, что неандертальцы мыслили абстрактно. А также радиоуглеродный анализ точно показал, когда именно статуэтка была произведена – 51 тысячу лет назад. Так что теперь резная оленья кость из Пещеры Единорога может официально считаться самым древним произведением искусства в мире.

[ + – ] Пещера Единорога в саксонских горах Гарц

Пещера Единорога с давних времен привлекала искателей сокровищ. Местные жители выкапывали останки доисторических животных, которых здесь было в достатке, и продавали их как амулеты и снадобья под видом костей мифических единорогов. Это продолжалось до 1872 года, пока известный немецкий антрополог Рудольф Вирхоф не провел исследования и не обнаружил массу костей доисторических животных: мамонтов, пещерных медведей и львов, а также волков.

Большинство находок, сделанных Вирхофом, и сейчас экспонируется в музее, расположенном возле пещеры.