Різьблена кістка оленя: археологи знайшли найдавніший витвір мистецтва

Статуетка, вирізана неандертальцями, є найдавнішим зразком абстрактного образотворчого мистецтва, відомого на поточний момент

У саксонській печері Айхорнхелі археологи знайшли поки найдавніший приклад неандертальського абстрактного образотворчого мистецтва — статуетку з оленячої кістки віком у 51 тисячу років. Про це повідомляє Nature Ecology & Evolution.

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Статуетка, вирізана з фаланги великорогого оленя, вкрай рідкісної тварини для півночі Німеччини часів середнього палеоліту, була знайдена поряд з лопатками оленя і черепом печерного ведмедя, що, як вважають учені, може вказувати на проведення якогось ритуалу.

[ + – ] Кістка оленя, прикрашена неандертальцями

"Ця кістка оленя покрита складним геометричним візерунком, що складається з двох наборів паралельних ліній. Наша знахідка є свідченням того, що неандертальці володіли зачатками абстрактного мислення і вміли створювати твори мистецтва, які мають символічне значення, задовго до приходу кроманьйонців у Центральну Європу", — пишуть дослідники.

До недавнього часу вчені вважали, що абстрактне образотворче мистецтво, релігія і різні уявлення про потойбічний світ, з'явилися відносно недавно, уже після того, як наші предки перейшли до осілого способу життя. В останні роки ці уявлення почали піддаватися сумнівам завдяки кільком знахідкам у Європі та Азії.

[ + – ] Кістка оленя, прикрашена неандертальцями

[ + – ] Розкопки в Печері Єдинорога Фото: Nature Ecology & Evolution

Так, учені виявили, що племена, які населяли Південно-Східну Азію, освоїли абстрактне образотворче мистецтво ще 44 тисячі років тому, а їхні сучасники з Європи вже в цей час почали здійснювати обряди, схожі на релігійні ритуали.

І властиво це було не тільки кроманьйонцям, а й їхнім попередникам — неандертальцям.

Учені, які проводили дослідження під керівництвом професора Геттінгенського університету Томаса Тербергера вважають, що різьблена кістка оленя, знайдена в знаменитій печері Єдинорога на півночі Німеччини, є черговим свідченням того, що неандертальці мислили абстрактно. А також радіовуглецевий аналіз точно показав, коли саме статуетка була виготовлена — 51 тисячу років тому. Тому тепер різьблена оленяча кістка з Печери Єдинорога може офіційно вважатися найдавнішим витвором мистецтва у світі.

[ + – ] Печера Єдинорога в саксонських горах Гарц

Печера Єдинорога з давніх часів приваблювала шукачів скарбів. Місцеві жителі викопували останки доісторичних тварин, яких тут було в достатку, і продавали їх як амулети і зілля під виглядом кісток міфічних єдинорогів. Це тривало до 1872 року, доки відомий німецький антрополог Рудольф Вірхоф не провів дослідження і не виявив масу кісток доісторичних тварин: мамонтів, печерних ведмедів і левів, а також вовків.

Більшість знахідок, зроблених Вірхофом, і наразі експонується в музеї, розташованому біля печери.