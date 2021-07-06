На Земле становится все жарче, хотя сейчас планета находится дальше всего от Солнца

Резкое изменение климата вносит коррективы в температурные показатели, даже несмотря на то, что Земля находится максимально далеко от нашей звезды.

Во многих частях северного полушария наблюдаются самые высокие температуры, из когда-либо зарегистрированных, несмотря на то, что наша планета находится в точке своей орбиты, когда физическое расстояние между Землей и Солнцем является самым большим, сообщает Forbes

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В день афелия, который обычно попадает на даты от 3 до 6 июля каждого года, Земля находится в точке своей эллиптической орбиты вокруг Солнца, в которой мы наиболее удалены от звезды. В этом году это событие случилось вечером 5 июля.

Афелий — наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы, а также расстояние от этой точки до Солнца. Антонимом афелия является перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты. Воображаемую линию между афелием и перигелием называют линией апсид.

Наш путь вокруг Солнца овальный, а не круговой, что означает, что мы обычно приближаемся к звезде или отдаляемся от нее.

Однако по данным NASA, в начале января, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, она лишь немногим более чем на три процента ближе, чем в день афелия.

Это должно привести к тому, что на поверхность планеты попадет немного дополнительного тепла. Но его больше всего примерно на семь процентов, по данным NASA.

Это ничто по сравнению с почти трехкратным увеличением тепла, которое испытывают многие места на средних широтах между зимним и летним солнцестоянием. В итоге, наклон Земли, который представляет наши времена года, приводит к более резким колебаниям температуры в течение одного и того же шестимесячного периода между афелием и перигелием.

Тем не менее, ученые говорят, что рекордные температуры, вызванные волной тепла в прошлом месяце в северном полушарии, были немного ниже, чем могли быть, если бы такие же закономерности проявились на юге в конце декабря и начале января.

Если бы мы могли изменить орбиту Земли так, чтобы в конце июня мы приближались к перигелию, а не к афелию, новый рекордный максимум температур был бы выше на несколько градусов.

Означает ли это, что в южном полушарии дела обстоят хуже, потому что его лето совпадает с перигелием? Юг, кажется, испытывает менее резкие сезонные колебания температуры, потому что гораздо меньше урбанизирован, чем север. Но это всего лишь одна из многих переменных. Крошечное влияние перигелия легко теряется в море других факторов. Изменение климата продолжает увеличивать давление, которое с каждым сезоном увеличивает показатели средней температуры на планете, говорят ученые.