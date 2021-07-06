На Землі стає все спекотніше, хоча зараз планета знаходиться найдалі від Сонця

Різка зміна клімату вносить корективи в температурні показники, навіть незважаючи на те, що Земля знаходиться максимально далеко від нашої зірки.

У багатьох частинах північної півкулі спостерігаються найвищі температури, з коли-небудь зареєстрованих, незважаючи на те, що наша планета перебуває в точці своєї орбіти, коли фізична відстань між Землею і Сонцем є найбільшою, повідомляє Forbes.

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У день афелія, який зазвичай припадає на дати від 3 до 6 липня кожного року, Земля знаходиться в точці своєї еліптичної орбіти навколо Сонця, в якій ми найбільш віддалені від зірки. Цьогоріч ця подія трапилася ввечері 5 липня.

Афелій — найбільш віддалена від Сонця точка орбіти планети або іншого небесного тіла Сонячної системи, а також відстань від цієї точки до Сонця. Антонімом афелія є перигелій — найближча до Сонця точка орбіти. Уявну лінію між афелієм і перигелієм називають лінією апсид.

Наш шлях навколо Сонця овальний, а не круговий, що означає, що ми зазвичай наближаємося до зірки або віддаляємося від неї.

Однак за даними NASA, на початку січня, коли Земля знаходиться найближче до Сонця, вона лише трохи більше ніж на три відсотки ближче, ніж у день афелія.

Це повинно призвести до того, що на поверхню планети потрапить трохи додаткового тепла. Але його найбільше приблизно на сім відсотків, за даними NASA.

Це ніщо порівняно з майже триразовим збільшенням тепла, яке відчувають більшість місць на середніх широтах між зимовим і літнім сонцестоянням. Зрештою, нахил Землі, який представляє наші часи року, призводить до більш різких коливань температури протягом одного й того ж шестимісячного періоду між афелієм і перигелієм.

Проте, вчені говорять, що рекордні температури, викликані хвилею тепла в минулому місяці в північній півкулі, були трохи нижчими, ніж могли бути, якби такі ж закономірності проявилися на півдні наприкінці грудня і початку січня.

Якби ми могли змінити орбіту Землі так, щоб наприкінці червня ми наближалися до перигелію, а не до афелія, новий рекордний максимум температур був би вищим на кілька градусів.

Чи означає це, що в південній півкулі справи йдуть гірше, тому що її літо збігається з перигелієм? Південь, здається, відчуває менш різкі сезонні коливання температури, тому що набагато менше урбанізований, ніж північ. Але це всього лише одна з багатьох змінних. Крихітний вплив перигелію легко губиться в морі інших факторів. Зміна клімату продовжує збільшувати тиск, яке з кожним сезоном збільшує показники середньої температури на планеті, кажуть вчені.