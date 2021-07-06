Быстрый и умный. Инженеры создали робота-таракана, которого нельзя раздавить (видео)

Конструкторы разработали небольшого робота на основе таракана, с почти такой же скоростью и гибкостью, что и его биологический эквивалент.

Размером в несколько сантиметров, пока безымянный мягкий робот может двигаться со скоростью примерно в 20 размеров своего тела в секунду и выдерживать нагрузку, в миллион раз превышающую собственный вес, сообщает Sciencealert

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Имея вес менее одной десятой грамма, робот может выдержать вес человеческой ноги, если на него наступить, а это около 60 килограмм.

"Большинство крошечных роботов очень хрупкие", — говорит инженер-механик Ливэй Лин из Калифорнийского университета в Беркли. "Если вы наступите на них, вы уничтожите робота".

Отчасти надежность робота объясняется его простой конструкцией. Он сделан из тонкого листа поливинилидендифторида, материала, который расширяется и сжимается при добавлении небольшого количества переменного тока.

Это расширение и сжатие дает роботу-таракану возможность двигаться: добавив переднюю ногу и эластичный полимерный слой, ученые заставили лист изгибаться таким образом, чтобы он толкал его вперед.

Инженеры экспериментировали с роботами различной длины (от 10 до 30 мм) и меняли частоту и напряжение электрического тока, чтобы изменить скорость движения разработок. Самый быстрый 10-миллиметровый робот умудрялся проноситься со скоростью 20 сантиметров в секунду при подаче напряжения в 200 В с частотой 850 Гц.

Робот может взбираться по пологим склонам, преодолевать небольшие трубы и даже нести грузы, вес которых в шесть раз превышает его собственный.

Сейчас роботу нужна привязка к источнику электричества, но будущая версия сможет получать энергию от крошечной батареи.

Такие умные маленькие роботы могут иметь ценное применение. Например исследовать места стихийных бедствий, которые могут быть опасными для человека.

"Например, после землетрясения, большим машинам или собакам очень трудно найти выживших под обломками, поэтому нужен малогабаритный робот, который будет маневренным и надежным", — говорит инженер-механик Ичуань Ву из Университета электронных наук и технологий Китая.

Также конструкторы изучает способ добавить датчик газа к исходной конструкции, который позволил бы роботу проникать в очень труднопроходимые места и проверять любые утечки газа, представляющие потенциальную угрозу для жизни человека. Они также хотели бы разработать способ, позволяющий роботу автоматически избегать препятствий при исследовании окружающего мира.

"Мы надеемся, что предлагаемый робот размером с насекомое откроет путь к созданию быстрых и надежных роботов для практического применения", — говорят инженеры.