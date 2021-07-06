Швидкий і розумний. Інженери створили робота-таргана, якого не можна розчавити (відео)

Конструктори розробили невеликого робота на основі таргана, з майже такою ж швидкістю і гнучкістю, що і його біологічний еквівалент.

Розміром у декілька сантиметрів, поки безіменний м'який робот може рухатися зі швидкістю приблизно в 20 розмірів свого тіла на секунду та витримувати навантаження, яке в мільйон разів перевищує власну вагу, повідомляє Sciencealert.

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Маючи вагу менше однієї десятої грама, робот може витримати вагу людської ноги, якщо на нього наступити, а це приблизно 60 кілограмів.

"Більшість крихітних роботів дуже крихкі", — говорить інженер-механік Лівей Лін із Каліфорнійського університету в Берклі. "Якщо ви наступите на них, ви знищите робота".

Частково надійність робота пояснюється його простою конструкцією. Він зроблений з тонкого листа полівінілідендіфториду, матеріалу, який розширюється і стискається після додавання невеликої кількості змінного струму.

Це розширення і стиснення дає роботу-таргану можливість рухатися: додавши передню ногу й еластичний полімерний шар, учені змусили лист згинатися так, щоб він штовхав його вперед.

Інженери експериментували з роботами різної довжини (від 10 до 30 мм) і змінювали частоту та напругу електричного струму, щоб змінити швидкість руху розробок. Найшвидший 10-міліметровий робот примудрявся проноситься зі швидкістю 20 сантиметрів на секунду після подавання напруги 200 В із частотою 850 Гц.

Робот може підніматися по пологих схилах, долати невеликі труби і навіть нести вантажі, вага яких у шість разів перевищує його власну.

Зараз роботу потрібна прив'язка до джерела електрики, але майбутня версія зможе отримувати енергію від крихітної батареї.

Такі розумні маленькі роботи можуть мати цінне застосування. Наприклад досліджувати місця стихійних лих, які можуть бути небезпечними для людини.

"Наприклад, після землетрусу, великим машинам або собакам дуже важко знайти тих, хто вижив під уламками, тому потрібен малогабаритний робот, який буде маневреним і надійним", — говорить інженер-механік Ічуань Ву з Університету електронних наук і технологій Китаю.

Також конструктори вивчають спосіб додати датчик газу до вихідної конструкції, який дозволив би роботу проникати в дуже важкопрохідні місця і перевіряти будь-які витоки газу, що представляють потенційну загрозу для життя людини. Вони також хотіли б розробити спосіб, що дозволяє роботу автоматично уникати перешкоди під час дослідження навколишнього світу.

"Ми сподіваємося, що пропонований робот розміром із комаху відкриє шлях до створення швидких і надійних роботів для практичного застосування", — кажуть інженери.