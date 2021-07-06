Стрекозы могут исчезнуть. Из-за изменений климата самки перестают узнавать самцов, - ученые

Согласно исследованию, самцы стрекоз теряют особые узоры на крыльях, которые они используют для соблазнения самок, поскольку климат становится более жарким.

Черные узоры на крыльях, используемые для привлечения партнеров, могут вызвать перегрев насекомых в более жарком климате, сообщает The Guardian

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Ученые, по результатам исследования, беспокоятся о том, что подобная эволюция может привести к тому, что самки больше не узнают самцов своего вида в долгосрочной перспективе.

У многих стрекоз есть черные орнаменты на крыльях, которые помогают им находить себе пару. Новое исследование показывает, что самцы стрекоз эволюционируют, чтобы иметь меньше этих узоров в регионах с более жарким климатом, хотя самки стрекоз, похоже, не следуют их примеру.

Результаты исследования показывают, как различные организмы адаптируются к окружающей среде и как характеристика, связанная со спариванием, может иметь гораздо большее значение для вида.

"В биологии есть большой вопрос о том, как изменения климата влияют на разнообразие характерных черт у животных, которые адаптируются к изменениям ", — говорит Майкл Мур, биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. "Оказывается, черта, связанная со спариванием, влияет на способность выжить в разных частях Северной Америки в зависимости от того, насколько здесь жарко или холодно".

Стрекозы имеют разное количество черных пигментов и узоров на крыльях, которые они используют, чтобы идентифицировать потенциальных партнеров, ухаживать за ними и отпугивать соперников. Но эта темная пигментация крыльев может повысить температуру тела стрекоз на 2 °C, что приведет к повреждению тканей их крыльев и даже смерти от перегрева.

Для этого исследования ученые использовали базу данных о более чем 300 видах стрекоз и сопоставили цвета крыльев почти 3000 стрекоз разных видов с информацией об их местонахождении и климате. Затем они сравнили, как изменился цвет крыльев стрекоз одного вида в зависимости от того, родились они в более жарком или более холодном климате.

Ученые обнаружили, что самцы стрекоз почти всегда реагировали на более высокие температуры, уменьшая количество черных узоров на своих крыльях.

"Кажется, это действительно способ адаптации стрекоз к жизни в разных климатических условиях", — говорит Мур. «Это одна из наиболее последовательных эволюционных реакций, которые мы наблюдаем на любою окружающую среду по любым признакам, связанным со спариванием, у любого вида животных".

Самки стрекоз по-другому реагируют на изменения климата и не сбрасывают свои черные узоры в более теплом климате. Хотя исследователи еще не знают, почему самки и самцы реагируют именно так, это говорит о том, что вероятно, не следует предполагать, что самцы и самки будут адаптироваться к изменениям климата одинаково, говорит Мур, и возможно, модели спаривания стрекоз будут меняться также.

Вполне возможно, что изменения приведут к тому, что самки перестанут узнавать самцов своего вида. Ученым еще предстоит провести дополнительные исследования в этом направлении.

По словам Мура, исследования по этому вопросу на самом деле "пока что поверхностны". По его словам, через сто лет Земля будет выглядеть существенно иначе, и ученым нужно попытаться узнать как можно больше о том, как реагируют организмы на эти изменения.