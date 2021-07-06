Бабки можуть зникнути. Через зміни клімату самки перестають впізнавати самців, — учені

Згідно з дослідженням, самці бабок втрачають особливі візерунки на крилах, які вони використовують для спокушання самок, оскільки клімат стає більш спекотним.

Чорні візерунки на крилах, використовувані для залучення партнерів, можуть викликати перегрів комах у більш теплому кліматі, повідомляє The Guardian.

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Учені, за результатами дослідження, турбуються про те, що подібна еволюція може призвести до того, що самки більше не впізнають самців свого виду в довгостроковій перспективі.

У багатьох бабок є чорні орнаменти на крилах, які допомагають їм знаходити собі пару. Нове дослідження показує, що самці бабок еволюціонують, щоб мати менше цих візерунків у регіонах з більш жарким кліматом, хоча самки бабок, схоже, не дотримуються їхнього прикладу.

Результати дослідження показують, як різні організми адаптуються до навколишнього середовища і як характеристика, пов'язана зі спарюванням, може мати набагато більше значення для виду.

"У біології є велике питання про те, як зміни клімату впливають на різноманітність характерних рис у тварин, які адаптуються до змін", — говорить Майкл Мур, біолог-еволюціоніст з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. "Виявляється, риса, пов'язана зі спарюванням, впливає на здатність вижити в різних частинах Північної Америки залежно від того, наскільки тут спекотно чи холодно".

Бабки мають різну кількість чорних пігментів і візерунків на крилах, які вони використовують, щоб ідентифікувати потенційних партнерів, доглядати за ними і відлякувати суперників. Але ця темна пігментація крил може підвищити температуру тіла бабок на 2 ° C, що призведе до пошкодження тканин їхніх крил і навіть смерті від перегріву.

Для цього дослідження вчені використовували базу даних про понад 300 видів бабок і зіставили кольори крил майже 3000 бабок різних видів з інформацією про їхнє місцеперебування і клімат. Потім вони порівняли, як змінився колір крил бабок одного виду залежно від того, народилися вони в більш теплому чи більш холодному кліматі.

Учені виявили, що самці бабок майже завжди реагували на більш високі температури, зменшуючи кількість чорних візерунків на своїх крилах.

"Здається, це дійсно спосіб адаптації бабок до життя в різних кліматичних умовах", — говорить Мур. «Це одна з найбільш послідовних еволюційних реакцій, які ми спостерігаємо на будь-яке навколишнє середовище за будь-якими ознаками, пов'язаних зі спарюванням, у будь-якого виду тварин".

Самки бабок по-іншому реагують на зміни клімату і не скидають свої чорні візерунки в більш теплому кліматі. Хоча дослідники ще не знають, чому самки і самці реагують саме так, це говорить про те, що ймовірно, не варто припускати, що самці і самки будуть адаптуватися до змін клімату однаково, каже Мур, і можливо, моделі спарювання бабок будуть змінюватися також.

Цілком можливо, що зміни призведуть до того, що самки перестануть впізнавати самців свого виду. Ученим ще треба провести додаткові дослідження в цьому напрямку.

За словами Мура, дослідження з цього питання насправді "поки що поверхневі". За його словами, через сто років Земля буде виглядати істотно інакше і вченим потрібно спробувати дізнатися якомога більше про те, як реагують організми на ці зміни.