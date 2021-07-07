Передайте своему боссу. Исландия провела успешный 4-летний эксперимент по сокращению рабочих недель

Сокращение 40-часовой рабочей недели до 35 или 36 часов не привело к падению производительности, в то время как самочувствие работников существенно улучшилось.

В течение четырех лет около 2500 исландцев участвовали в двух крупных экспериментах, чтобы увидеть, как сокращенная рабочая неделя повлияет на производительность. Теперь результаты получены и эксперименты, похоже, увенчались успехом, сообщает Sciencealert

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Cокращение 40-часовой рабочей недели до 35 или 36 часов не привело ни к падению производительности или ухудшению качества предоставляемых услуг, в то время как благополучие работников существенно улучшилось по ряду показателей, включая стресс и выгорание.

С момента проведения испытаний около 86 процентов всей рабочей силы в Исландии перешло на более короткую рабочую неделю, и ученые, стоящие за испытаниями, надеются, что эти идеи можно применить и в других странах.

"В ходе экспериментов многие работники заявили, что после того, как они начали работать меньше, они почувствовали себя лучше, стали более энергичными и менее напряженными, в результате чего у них появилось больше энергии для других занятий, таких как спорт, общение с друзьями и хобби", — говорят ученые.

В экспериментах приняли участие более 1 процента всего работающего населения Исландии. Им сохранялась одинаковая оплата, несмотря на сокращение рабочего времени.

Данные экспериментов показали, что оптимизация рабочего процесса и сокращение ненужных задач помогли выполнять ту же работу за более короткое время.

Работа на четыре или пять часов меньше в неделю фактически заставляла людей творчески подходить к тому, как они выполняли свою работу. И хотя некоторые участники испытаний заявили, что поначалу им было трудно адаптироваться, большинство из них вскоре привыкли к новому режиму работы.

В ходе экспериментов участники говорили о преимуществах нового режима работы, в том числе о том, что у них появляется больше времени для выполнения повседневных и домашних обязанностей, больше времени на себя и возможность больше заниматься спортом.

Ученые по результатам эксперимента в Исландии заявили о том, что он увенчался большим успехом. Ведь и руководителям, и персоналу нужно проводить меньше времени на работе, что фактически не влияет на объем и качество выполняемой ими работы.

Интересно, что большинство участников эксперимента стремились продолжить работу по-новому, и это важно сейчас, поскольку работающие по всему миру адаптируются к продолжающемуся воздействию пандемии коронавируса.

"Становится все более и более очевидным, что немногие хотят вернуться к условиям труда до пандемии: стремление к сокращенной рабочей неделе определяет новую реальность", — говорят ученые.