Передайте своєму босу. Ісландія провела успішний 4-річний експеримент зі скорочення робочих тижнів

Скорочення 40-годинного робочого тижня до 35 або 36 годин не призвело до падіння продуктивності, в той час як самопочуття працівників істотно покращилося.

Протягом чотирьох років приблизно 2 500 ісландців брали участь у двох великих експериментах, щоб побачити, як скорочений робочий тиждень вплине на продуктивність. Тепер результати отримані й експерименти, схоже, увінчалися успіхом, повідомляє Sciencealert.

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Скорочення 40-годинного робочого тижня до 35 або 36 годин не призвело до падіння продуктивності чи погіршення якості послуг, що надаються, в той час як благополуччя працівників істотно покращилося за низкою показників, враховуючи стрес і вигорання.

З моменту проведення випробувань майже 86 відсотків всієї робочої сили в Ісландії перейшли на більш короткий робочий тиждень, і вчені, які стоять за випробуваннями, сподіваються, що ці ідеї можна застосувати і в інших країнах.

"У процесі експериментів багато працівників заявили, що після того, як вони почали працювати менше, вони відчули себе краще, стали більш енергійними і менш напруженими, внаслідок чого в них з'явилося більше енергії для інших занять, таких як спорт, спілкування з друзями і хобі", — говорять вчені.

В експериментах взяли участь більше 1 відсотка всього робочого населення Ісландії. Їм зберігалася однакова оплата, незважаючи на скорочення робочого часу.

Дані експериментів показали, що оптимізація робочого процесу та скорочення непотрібних завдань допомогли виконувати ту ж роботу за коротший час.

Робота на чотири або п'ять годин менше на тиждень фактично змушувала людей творчо підходити до того, як вони виконували свою роботу. І хоча деякі учасники випробувань заявили, що спочатку їм було важко адаптуватися, більшість з них незабаром звикли до нового режиму роботи.

Під час експериментів учасники говорили про переваги нового режиму роботи, зокрема про те, що в них з'являється більше часу для виконання повсякденних і домашніх обов'язків, більше часу на себе і можливість більше займатися спортом.

Учені за результатами експерименту в Ісландії заявили про те, що він увінчався великим успіхом. Адже і керівникам, і персоналу потрібно проводити менше часу на роботі, що фактично не впливає на обсяг і якість виконуваної ними роботи.

Цікаво, що більшість учасників експерименту прагнули продовжити роботу по-новому, і це важливо зараз, оскільки працівники по всьому світу адаптуються до тривалого впливу пандемії коронавірусу.

"Стає все більш і більш очевидним, що мало хто хоче повернутися до умов праці до пандемії: прагнення до скороченого робочого тижня визначає нову реальність", — говорять вчені.