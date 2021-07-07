"На трех спасенных двое умерших". Научный журнал попал в скандал из-за статьи о вакцинах от COVID-19

Часть редколлегии журнала Vaccines подала в отставку из-за вышедшей статьи, в которой утверждалось, что вакцины от коронавируса убивают людей.

Несколько уважаемых вирусологов и вакцинологов подали в отставку с редакторских постов рецензируемого научного журнала Vaccines. Члены редколлегии покинули свои посты в знак протеста против опубликованной рецензируемой статьи, авторы которой исказили данные. Они утверждали, что для "предотвращения трех смертей от COVID-19 нужно согласиться с двумя смертями от вакцин". Об этом сообщает журнал Science.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В отставку подали как минимум шесть ученых, занимавших посты младших редакторов или редакторов разделов Vaccines. Среди них вирусолог из Медицинской школы Икана центра Маунт-Синай Флориан Краммер, иммунолог из Института Дженнера при Оксфордском университете Кэти Эвер, которая входила в команду разработчиков вакцины Oxford-AstraZeneca.

"Данные были использованы неправильно, они делают неверное предположение, что все смерти происходящие после вакцинаций, вызваны вакцинами. Теперь это используется антипрививочниками и отрицателями COVID-19 как доказательство того, что вакцины против коронавируса опасны. Это в высшей степени безответственно, особенно для журнала, специализирующегося на вакцинах", – говорит Кэти Эвер.

Редактор журнала, эпидемиолог из Мичиганского университета Дайан Харпер также подала в отставку, как и иммунолог из Детского научно-исследовательского института Мердок Пол Личкарди, а также респираторный вирусолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса Эндрю Пекош.

Отставки начались на следующий день после публикации статьи. К понедельнику, 5 июля, главный редактор журнала Фанни Фанг написала членам редколлегии, что журнал Vaccines начал расследование в отношении вышедшей статьи.

"Мы относимся к этому случаю со всей серьезностью и стремимся как можно быстрее исправить научные данные", – написала Фанг.

Позже в понедельник редакция Vaccines опубликовала обращение, в котором выразила свою озабоченность.

"Основное беспокойство вызывает искажение данных, которое отражается на усилиях по вакцинации от COVID-19", – написала редакция.

Журнал официально отозвал скандальную статью, правда, к тому времени, ее прочитали почти 350 тыс. людей, а антипрививочники распространили информацию в соцсетях.

Эксперты без образования

Ни один из авторов статьи не имеет образования в области вакцинологии, вирусологии или эпидемиологии. Так, Харальд Валах – клинический психолог и историк, который называет себя исследователем в области здравоохранения в Познаньском университете медицинских наук в Польше. Другой автор – физик, изучающий кетогенные диеты при лечении рака в одной из больниц Германии Райнер Клемент. Третьим автором исследования выступает независимый специалист по обработке данных из Нидерландов Воутер Аукема.

Трое рецензентов вышедшей статьи, двое из которых анонимны, не высказали никакой критики по отношению к методологии авторов. Один из рецензентов, заведующая кафедрой биохимии Технологического института Карлсруэ в Германии Энн Ульрих написала, что анализ авторов "выполнен ответственно и без методологических недостатков".

Один из анонимных рецензентов написал, что рукопись "очень важна и должна быть опубликована в срочном порядке", и воздержался от каких-либо других комментариев.

"Из рецензий видно, что их авторы не имеют никакого опыта в данной теме. Это большое упущение, когда вы не привлекаете экспертов по безопасности вакцин к вашему исследованию и рецензированию рукописи", – говорит глава отдела публикационной этики MDPI Дамарис Кричлоу.

В своем исследовании авторы статьи подсчитали количество предотвращенных смертей от коронавируса вакцинами. Для этого использовались данные исследования 1,2 млн израильтян, из которых половина получила вакцину Pfizer, а вторая – нет. По оценкам авторов, для предотвращения одной смерти от COVID-19 необходимо привить 16 тыс. человек.

Для расчета количества смертей, "вызванных" побочными эффектами от вакцины, авторы использовали данные ЕС о количестве доз вакцин, доставленных в Нидерланды. Также использовались данные из национальной базы Нидерландов, предназначенной для сообщений о побочных эффектах лекарств. Данные из Нидерландов оказались более объемными, чем из других стран ЕС.

Нидерландский центр фармаконадзора, называемый Lareb, позволяет любому человеку подать отчет о побочном эффекте, который наблюдался после вакцинации. Наличие отчета в базе данных не доказывает, что вакцина вызвала нежелательное проявление или смерть. Такие базы данных используются не для систематической оценки рисков, а для поиска ранних и редких сигналов реальных побочных эффектов вакцин.

На сайте голландского реестра четко отмечается, что публикующиеся отчеты не имеют никакой причинно-следственной связи. В это же время, авторы нового исследования говорят, что с помощью этих данных обнаружили "16 серьезных побочных эффектов на 100 тыс. прививок, а количество смертельных побочных эффектов составляет 4,11 случаев на 100 тыс. прививок".

"Для трех предотвращенных смертей от коронавируса, мы должны смириться с двумя летальными случаями от вакцин", – пишут авторы.

На следующий день после публикации статьи, руководитель научного отдела центра Lareb Эжен ван Пуйенбрук, чьи данные были использованы, потребовал от редакции Vaccines опровержения и раскритиковал журнал.

В свою очередь, один из авторов статьи Валах говорит, что клинические испытания вакцин "были недостаточно масштабными и продолжительными, чтобы действительно обнаружить, какие проблемы безопасности могут возникнуть".

Трое авторов статьи опубликовали ответ на заявление журнала. Они признали, что их работа не подразумевала, что побочные эффекты из голландского реестра, обязательно были вызваны вакцинами от COVID-19.

После того, как опровержение было опубликовано, некоторые редакторы вернулись в журнал. Дайан Харпер, главный редактор-основатель журнала, также вернулась в совет директоров после публикации опровержения.