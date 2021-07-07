"На трьох врятованих двоє померлих". Науковий журнал потрапив у скандал через статтю про вакцини від COVID-19

Частина редколегії журналу Vaccines подала у відставку через статтю, що вийшла, у якій стверджувалося, що вакцини від коронавірусу вбивають людей.

Кілька шановних вірусологів і вакцинологів подали у відставку з редакторських посад рецензованого наукового журналу Vaccines. Члени редколегії покинули свої пости в знак протесту проти опублікованої рецензованої статті, автори якої спотворили дані. Вони стверджували, що для "запобігання трьох смертей від COVID-19 потрібно погодитися з двома смертями від вакцин". Про це повідомляє журнал Science.

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У відставку подали як мінімум шість вчених, які займали посади молодших редакторів або редакторів розділів Vaccines. Серед них вірусолог з Медичної школи Ікана центру Маунт-Сінай Флоріан Краммер, імунолог з Інституту Дженнера при Оксфордському університеті Кеті Евер, яка входила в команду розробників вакцини Oxford-AstraZeneca.

"Дані були використані неправильно, вони роблять хибне припущення, що всі смерті відбуваються після вакцинацій, викликані вакцинами. Тепер це використовується антивакцинаторами і тими, хто заперечує COVID-19 як доказ того, що вакцини проти коронавірусу небезпечні. Це надзвичайно безвідповідально, особливо для журналу, що спеціалізується на вакцинах", — говорить Кеті Евер.

Редакторка журналу, епідеміологиня з Мічиганського університету Даян Харпер також подала у відставку, як і імунолог з Дитячого науково-дослідного інституту Мердок Пол Лічкарді, а також респіраторний вірусолог зі Школи громадської охорони здоров'я Блумберга Університету Джонса Хопкінса Ендрю Пекош.

Відставки почалися на наступний день після публікації статті. До понеділка, 5 липня, головний редактор журналу Фанні Фанг написала членам редколегії, що журнал Vaccines почав розслідування щодо цієї статті.

"Ми ставимося до цього випадку з усією серйозністю і прагнемо якомога швидше виправити наукові дані", — написала Фанг.

Пізніше в понеділок редакція Vaccines опублікувала звернення, у якому висловила свою стурбованість.

"Основне занепокоєння викликає спотворення даних, яке відбивається на зусиллях щодо вакцинації від COVID-19", — написала редакція.

Журнал офіційно відкликав скандальну статтю, правда, на той час, її прочитали майже 350 тис. людей, а антивакцинатори поширили інформацію в соціальних мережах.

Експерти без освіти

Жоден з авторів статті не має освіти в галузі вакцинології, вірусології або епідеміології. Так, Харальд Валах — клінічний психолог та історик, який називає себе дослідником у галузі охорони здоров'я в Познанському університеті медичних наук у Польщі. Інший автор — фізик, який вивчає кетогенні дієти при лікуванні раку в одній з лікарень Німеччини Райнер Клемент. Третім автором дослідження є незалежний фахівець з обробки даних з Нідерландів Воутер Аукема.

Троє рецензентів статті, двоє з яких анонімні, не висловили ніякої критики щодо методології авторів. Одна з рецензентів, завідувачка кафедри біохімії Технологічного інституту Карлсруе в Німеччині Енн Ульріх написала, що аналіз авторів "виконаний відповідально і без методологічних недоліків".

Один з анонімних рецензентів написав, що рукопис "дуже важливий і повинен бути опублікований у терміновому порядку", і утримався від будь-яких інших коментарів.

"З рецензій видно, що їхні автори не мають ніякого досвіду в цій темі. Це велике упущення, коли ви не залучаєте експертів з безпеки вакцин до вашого дослідження і рецензування рукопису", — говорить глава відділу публікаційної етики MDPI Дамаріс Крічлоу.

У своєму дослідженні автори статті підрахували кількість запобігань смертей від коронавірусу вакцинами. Для цього використовувалися дані дослідження 1,2 млн ізраїльтян, з яких половина отримала вакцину Pfizer, а друга — ні. За оцінками авторів, для запобігання однієї смерті від COVID-19 необхідно прищепити 16 тис. чоловік.

Для розрахунку кількості смертей, "викликаних" побічними ефектами від вакцини, автори використовували дані ЄС про кількість доз вакцин, доставлених у Нідерланди. Також використовувалися дані з національної бази Нідерландів, призначеної для повідомлень про побічні ефекти ліків. Дані з Нідерландів виявилися більш об'ємними, ніж з інших країн ЄС.

Нідерландський центр фармаконагляду, званий Lareb, дозволяє будь-якій людині подати звіт про побічний ефект, який спостерігався після вакцинації. Наявність звіту в базі даних не доводить, що вакцина викликала небажаний прояв або смерть. Такі бази даних використовуються не для систематичної оцінки ризиків, а для пошуку ранніх і рідкісних сигналів реальних побічних ефектів вакцин.

На сайті голландського реєстру чітко зазначається, що ці звіти не мають жодного причинно-наслідкового зв'язку. У цей же час автори нового дослідження говорять, що за допомогою цих даних виявили "16 серйозних побічних ефектів на 100 тис. щеплень, а кількість смертельних побічних ефектів становить 4,11 випадків на 100 тис. щеплень".

"Для трьох запобігань смертей від коронавірусу, ми повинні змиритися з двома летальними випадками від вакцин", — пишуть автори.

Наступного дня після публікації статті, керівник наукового відділу центру Lareb Ежен ван Пуєнбрук, чиї дані були використані, зажадав від редакції Vaccines спростування і розкритикував журнал.

У свою чергу, один з авторів статті Валах каже, що клінічні випробування вакцин "були недостатньо масштабними і тривалими, щоб дійсно виявити, які проблеми безпеки можуть виникнути".

Троє авторів статті опублікували відповідь на заяву журналу. Вони визнали, що їхня робота не мала на увазі, що побічні ефекти з голландського реєстру обов'язково були викликані вакцинами від COVID-19.

Після того, як спростування було опубліковано, деякі редактори повернулися в журнал. Даян Харпер, головна редакторка-засновниця журналу, також повернулася до ради директорів після публікації спростування.