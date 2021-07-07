Внезапная находка: ученые обнаружили землеподобные планеты, парящие без звезд

Экспертам удалось это сделать с помощью телескопа "Кеплер", который выявил крошечные колебания в свете звезды, когда перед ней проходила планета.

Группе ученых удалось обнаружить целую популяцию экзопланет размером с Землей, которые вместо того, чтобы вращаться вокруг звезды, свободно перемещаются в космосе, пишет Futurism.

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Обнаружив крошечные колебания в свете звезды, когда перед ней проходила планета (это называется микролинзированием, потому что гравитация планеты слегка искажает свет звезды), исследователи смогли выявить десятки свободно "плавающих" экзопланет в нашей галактике, в том числе и тех, которые никто никогда раньше не видел.

Согласно исследованию, опубликованному в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, данное открытые примечательное также и тем, что впервые космический телескоп "Кеплер" смог зафиксировать такие короткие явления микролинзирования, которые смогут помочь определить приоритетные области исследования более сложных телескопов.

Как отмечают эксперты, "Кеплер" никогда не собирался проводить исследования микролинзирования с целью охоты за планетами или пристально наблюдать за густонаселенными регионами к центру Млечного Пути, где оказались экзопланеты, поэтому ученым пришлось разработать совершенно новые методы, чтобы проанализировать данные орбитального телескопа и обнаружить характерную сигнатуру свободно плавающих экзопланет, искажающих свет соседней звезды.

Эти сигналы достаточно малы, и, учитывая, насколько переполнен центр Млечного Пути, нужно отфильтровать много фонового шума. Шансы на успех настолько низкие, что даже Эйнштейн считал, что ученые никогда не смогут напрямую наблюдать такие небольшие явления линзирования.

"Эти сигналы чрезвычайно трудно обнаружить. Однако наши наблюдения показали, что старенький телескоп смог зафиксировать одну из самых густонаселенных частей неба, где уже есть тысячи ярких звезд и тысячи астероидов. Из этой какофонии мы пытаемся извлечь крошечные характерные просветления, вызванные планетами, и у нас есть только один шанс увидеть сигнал, прежде чем он исчезнет", — заключил ведущий автор исследования Лейн Макдональд.