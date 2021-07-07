Раптова знахідка: вчені виявили землеподобні планети, які летять без зірок

Експертам вдалося це зробити за допомогою телескопа "Кеплер", який виявив крихітні коливання у світлі зірки, коли перед нею проходила планета.

Групі вчених вдалося виявити цілу популяцію екзопланет розміром із Землею, які замість того, щоб обертатися навколо зірки, вільно переміщуються в космосі, пише Futurism.

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Виявивши крихітні коливання у світлі зірки, коли перед нею проходила планета (це називається мікролінзування, тому що гравітація планети злегка спотворює світло зірки), дослідники змогли виявити десятки вільно "плаваючих" екзопланет в нашій галактиці, зокрема і тих, які ніхто ніколи раніше не бачив.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, це відкриття визначне також і тим, що вперше космічний телескоп "Кеплер" зміг зафіксувати такі короткі явища мікролінзування, які зможуть допомогти визначити пріоритетні галузі дослідження складніших телескопів.

Як зазначають експерти, "Кеплер" ніколи не збирався проводити дослідження мікролінзування з метою полювання за планетами або пильно спостерігати за густонаселеними регіонами до центру Чумацького Шляху, де виявилися екзопланети, тому вченим довелося розробити абсолютно нові методи, щоб проаналізувати дані орбітального телескопа і виявити характерну сигнатуру вільно плаваючих екзопланет, які деформують світло сусідньої зірки.

Ці сигнали досить малі, і, з огляду на те, наскільки переповнений центр Чумацького Шляху, потрібно відфільтрувати багато фонового шуму. Шанси на успіх настільки низькі, що навіть Ейнштейн вважав, що вчені ніколи не зможуть безпосередньо спостерігати такі невеликі явища лінзування.

"Ці сигнали надзвичайно важко виявити. Однак наші спостереження показали, що старенький телескоп зміг зафіксувати одну з найбільш густонаселених частин неба, де вже є тисячі яскравих зірок і тисячі астероїдів. З цієї какофонії ми намагаємося витягти крихітні характерні просвітління, викликані планетами, і у нас є тільки один шанс побачити сигнал, перш ніж він зникне", — підсумував провідний автор дослідження Лейн Макдональд.