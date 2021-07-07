Когорта гения: в Италии обнаружили новых потомков Леонардо да Винчи

В этом помогло пристальное изучение генеалогического древа творца. В будущем исследователи хотят получить ДНК художника и изучить его личность.

Леонардо да Винчи один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. В течение нескольких лет проект историков Алессандро Веццози и Аньезе Сабато более десяти лет отслеживал генеалогию знаменитого художника Моны Лизы, пишет IFLS.

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Результаты исследования обнаружили по крайней мере 14 человек. Цель проекта — подтвердить, принадлежат ли останки, найденные в Амбуазском замке, великому гению.

Помимо установления личности его возможных останков, секвенирование ДНК художника могло бы также дать ученым лучшее понимание его выдающихся талантов — в частности, его остроты зрения через генетическую связь (ассоциацию).

В основе исследования лежит предыдущая работа по созданию точного генеалогического древа семьи да Винчи — от предков Леонардо до живых родственников.

Новое исследование выявило 14 живых родственников мужского пола в возрасте от одного года до 85 лет, все из Тосканы, в основном из города Винчи, откуда родом семья. Эти люди добавляются к другим 35 известным потомкам — мужчинам и женщинам, которые были идентифицированы в 2016 году. Новая "когорта" состоит из людей с одинаковой Y-хромосомой.

Y-хромосома остается почти неизменной на протяжении 25 поколений, и поэтому это позволило исследователям вернуться к Микеле да Винчи, родившемся в 1331 году, и охватила пять семейных ветвей, в том числе ту, которая привела к его пра-пра-правнуку Леонардо (был рожден в 1452 году).

Однако никто из них не является прямым потомком самого Леонардо, у которого не было детей. Многие историки и биографы считают, что он был гомосексуалом.

И хотя Леонардо не имел детей, у его отца их было предостаточно. У Леонардо было по меньшей мере 22 сводных брата. Теперь ученым удалось отследить их потомков и составить самую полную родословную семьи да Винчи за 690 лет.

Следующим шагом будет подтверждение того, действительно ли останки принадлежат Леонардо. Если это так, то ДНК может быть использована для установления подлинности произведений искусства, предположительно сделанных им, наряду с другими исследованиями, запланированными в рамках проекта.