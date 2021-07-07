Когорта генія: в Італії виявили нових нащадків Леонардо да Вінчі

У цьому допомогло пильне вивчення генеалогічного древа творця. У майбутньому дослідники хочуть отримати ДНК художника і вивчити його особистість.

Леонардо да Вінчі один з найвідоміших скульпторів, архітекторів, художників, учених, винахідників епохи Відродження. Протягом декількох років проект істориків Алессандро Веццозі та Аньєзе Сабато відстежував генеалогію знаменитого художника Мони Лізи, пише IFLS.

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Результати дослідження виявили принаймні 14 осіб. Мета проекту — підтвердити, чи належать останки, знайдені в Амбуазькому замку, великому генію.

Крім встановлення особи його можливих останків, секвенування ДНК художника могло б також дати вченим краще розуміння його видатних талантів — зокрема, його гостроти зору через генетичний зв'язок (асоціацію).

В основі дослідження лежить попередня робота зі створення точного генеалогічного древа сім'ї да Вінчі — від предків Леонардо до живих родичів.

Нове дослідження виявило 14 живих родичів чоловічої статі у віці від одного року до 85 років, усі з Тоскани, в основному з міста Вінчі, звідки родом родина. Ці люди додаються до інших 35 відомих нащадків — чоловіків і жінок, які були ідентифіковані у 2016 році. Нова "когорта" складається з людей з однаковою Y-хромосомою.

Y-хромосома залишається майже незмінною протягом 25 поколінь, і тому це дозволило дослідникам повернутися до Мікели да Вінчі, який народився в 1331 році, і охопити п'ять сімейних гілок, у тому числі ту, яка привела до його пра-пра-правнука Леонардо (був народжений 1452 року).

Однак, ніхто з них не є прямим нащадком самого Леонардо, у якого не було дітей. Багато істориків і біографів вважають, що він був гомосексуалом.

І хоча Леонардо не мав дітей, у його батька їх було більш ніж достатньо. У Леонардо було щонайменше 22 зведених брати. Тепер ученим вдалося відстежити їхніх нащадків і скласти найповніший родовід сім'ї да Вінчі за 690 років.

Наступним кроком буде підтвердження того, чи дійсно останки належать Леонардо. Якщо це так, то ДНК може бути використана для встановлення достовірності творів мистецтва, імовірно зроблених ним, поряд з іншими дослідженнями, запланованими в рамках проекту.