Растет число смертей от жары. Экстремальные температуры убивают 5 миллионов человек в год

За последние 20 лет от холода умерло больше людей, чем от жары, но изменение климата меняет этот баланс.

20-летнее исследование показало, что более 5 миллионов человек во всем мире умирают каждый год из-за сильных жары или холода, а количество смертей, связанных с жарой, растет, сообщает The Guardian

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Исследование показало, что 9,4% смертей в мире ежегодно связаны с воздействием жары или холода, что эквивалентно 74 дополнительным смертельным случаям на 100 000 человек.

Ученые проанализировали данные о смертности и погоде из 750 мест в 43 странах в период с 2000 по 2019 год и обнаружили, что среднесуточная температура в этих местах увеличивалась на 0,26 ° C за десятилетие.

Исследование показало, что за два десятилетия от холода умерло больше людей, чем от жары. Но смертность от жары росла, а смертность от холода снижалась.

Профессор Университета Монаша, Австралия, Юмин Гуо, говорит, что эта тенденция сохранится из-за изменения климата, а общий уровень смертности может вырасти.

"В будущем смертность от холода должна снижаться, но поскольку смертность от жары будет продолжать расти, это означает, что наступит переломный момент", — говорит Гуо.

Ученый говорит, что в Европе уже наблюдается общий рост смертности, связанной с высокими температурами.

"Если мы не предпримем никаких действий для смягчения последствий изменения климата, это приведет к еще большему количеству смертей".

В исследовании учитывались разные оптимальные температуры для людей, живущих в разных регионах.

"У людей есть способность адаптироваться к местной погоде", — говорит Гуо.

Самый высокий уровень избыточной смертности, связанной с жарой, был в Восточной Европе, тогда как в странах Африки к югу от Сахары был самый высокий уровень смертности, связанный с низкими температурами.

Профессор Адриан Барнетт из Технологического университета Квинсленда, говорит, что сердечные приступы, остановка сердца и инсульты учащаются как в очень холодных, так и в жарких условиях.

"Особому риску подвержены люди, у которых уже есть какое-либо заболевание сердца и легких", — говорит ученый.

Барнетт сказал, что следует обратить внимание в зависимости от условий в которых живут люди либо на лучшую теплоизоляцию жилья, либо на улучшенное кондиционирование воздуха.

Результаты исследования были представлены в виде отдельного анализа, проведенного Глобальным альянсом по климату и здоровью, где указывается уровень заботы о здоровье человека в рамках борьбы с изменением климата.

Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Норвегия и Исландия получили ноль баллов из 15 как страны, которые даже не упомянули здоровье человека в своих стратегических планах касательно изменений климата.

[ + – ] Рейтинг стран, где оценивается прогресс стран в направлении включения здоровья человека в национальные обязательства в области климата. Фото: climateandhealthalliance.org

Европейский союз также оказался в самом низу, набрав 1 балл из 15, в то время как США и Великобритания получили 6 и 7 баллов соответственно. Коста-Рика заняла первое место, получив 13 баллов из 15. В рейтинге было представлено 66 стран. Украина не представлена в рейтинге.