Зростає кількість смертей від спеки. Екстремальні температури вбивають 5 мільйонів осіб на рік

За останні 20 років від холоду померли більше людей, ніж від спеки, але зміна клімату змінює цей баланс.

20-річне дослідження показало, що понад 5 мільйонів людей у всьому світі помирають щороку через сильні спеку або холод, а кількість смертей, пов'язаних зі спекою, зростає, повідомляє The Guardian.

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Дослідження показало, що 9,4% смертей у світі щорічно пов'язані з впливом спеки або холоду, що еквівалентно 74 додатковим смертельним випадкам на 100 000 осіб.

Учені проаналізували дані про смертність і погоду із 750 місць у 43 країнах у період із 2000 по 2019 рік і зʼясували, що середньодобова температура в цих місцях збільшувалася на 0,26°C за десятиліття.

Дослідження показало, що за два десятиліття від холоду померли більше людей, ніж від спеки. Але смертність від спеки росла, а смертність від холоду знижувалася.

Професор Університету Монаша, Австралія, Юмін Гуо, каже, що ця тенденція збережеться через зміни клімату, а загальний рівень смертності може вирости.

"У майбутньому смертність від холоду повинна знижуватися, але оскільки смертність від спеки буде продовжувати рости, це означає, що настане переломний момент", — говорить Гуо.

Учений говорить, що в Європі вже спостерігається загальне зростання смертності, пов'язаної з високими температурами.

"Якщо ми не почнемо ніяких дій для пом'якшення наслідків зміни клімату, це призведе до ще більшої кількості смертей".

У дослідженні враховувалися різні оптимальні температури для людей, які живуть у різних регіонах.

"У людей є здатність адаптуватися до місцевої погоди", — говорить Гуо.

Найвищий рівень надлишкової смертності, пов'язаної зі спекою, був у Східній Європі, тоді як у країнах Африки на південь від Сахари був найвищий рівень смертності, пов'язаний з низькими температурами.

Професор Адріан Барнетт із Технологічного університету Квінсленда, каже, що серцеві напади, зупинка серця та інсульти частішають як у дуже холодних, так і в жарких умовах.

"До особливого ризику схильні люди, у яких вже є яке-небудь захворювання серця і легенів", — говорить учений.

Барнетт сказав, що варто звернути увагу залежно від умов у яких живуть люди або на кращу теплоізоляцію житла, або на поліпшене кондиціювання повітря.

Результати дослідження були представлені у вигляді окремого аналізу, проведеного Глобальним альянсом із клімату і здоров'я, де вказується рівень турботи про здоров'я людини в рамках боротьби зі зміною клімату.

Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, Норвегія та Ісландія отримали нуль балів із 15 як країни, які навіть не згадали здоров'я людини в своїх стратегічних планах щодо змін клімату.

[ + – ] Рейтинг країн, де оцінюється прогрес країн у напрямку внесення здоров'я людини до національних зобов'язань у галузі клімату Фото: climateandhealthalliance.org

Європейський союз також опинився аж унизу, набравши 1 бал із 15, у той час як США та Великобританія отримали 6 і 7 балів відповідно. Коста-Рика посіла перше місце, отримавши 13 балів із 15. У рейтингу були представлені 66 країн. Україна не представлена в рейтингу.