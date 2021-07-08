Неизвестные акулы: ученые изучают тайную глубоководную жизнь в Карибском море

Жизнь на больших глубинах Мирового океана все еще terra incognita для ученых, но первые шаги по изучению новых видов уже сделаны.

Есть много вопросов, на которые ученые пытаются дать ответ, что касается жизни на морских глубинах, например, какие животные называют эту зону обитания своим домом, какую роль играют глубоководные воды в углеродном цикле и какое влияние здесь оказывает окисление океана, пишет Forbes

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Чтобы должным образом защитить жителей морских глубин, исследователи сначала должны знать, какие животные там живут, сколько их, как они распределены и как ведут себя. И хотя акулы хорошо изучены, те из них, кто живет на глубине, до сих пор остаются загадкой для науки.

Но благодаря программе "Дарвин Плюс" бесчисленное множество морских обитателей в Карибских морских глубинах вот-вот станут известными науке. Два исследовательских проекта под руководством Beneath the Waves (BTW), направлены на более глубокое изучение биоразнообразия глубоководных вод Бермудских и Каймановых островов.

Эти два проекта возглавит доктор Остин Галлахер, главный научный сотрудник BTW, некоммерческого исследовательского института, занимающегося научными открытиями в океанах.

"Благодаря нашим исследованиям на Багамах мы знаем, что важные мигрирующие виды и хищные рыбы, такие как акулы, широко представлены в глубоководных районах. Используя нашу инновационную исследовательскую методологию в этом проекте, мы стремимся глубже понять, как эти виды используют глубоководные районы, и обеспечить научную поддержку стратегическим приоритетам правительства Бермудских и Каймановых островов по сохранению биоразнообразия", — говорит Галлахер.

На Бермудских островах организация будет работать вместе с Бермудским институтом океанологии, используя множество приборов, чтобы узнать больше об этой среде обитания.

На Каймановых островах BTW будет сотрудничать с исследователями из Университета Хериот-Ватт и Департамента окружающей среды Каймановых островов.

Доктор Галлахер особенно заинтересован в поиске глубоководных акул в водах Каймановых островов. "Три очень глубоководные акулы были зарегистрированы в Каймановом желобе во время предыдущих океанографических работ, но другой информации у нас нет", — говорит Галлахер.

"Нам нужно больше данных, и этот проект предназначен не только для сбора научных данных, необходимых для поддержки защиты найденных видов, но и для понимания этих важнейших глубоководных сред обитания и их ресурсов".

Эти проекты представляют собой нечто большее, чем просто получение знаний о тайной жизни акул. Они показывают, как мало мы знаем о жизни на глубине, подчеркивая необходимость понять, как все там устроено, пока не стало слишком поздно, говорят ученые.

Недавно тихоокеанское государство Науру предприняло шаги для открытия первых глубоководных шахт в течение двух лет, что многие называют "опасным сигналом". 420 экспертов рекомендовали "не переходить к разработке глубоководных шахт до тех пор, пока не будет получено достаточно надежной научной информация о глубоководных регионах и их обитателях, позволяющей принимать обоснованные решения".

Как и у многих пластиножаберных, передвижения, схемы миграции и структура популяции глубоководных акул практически неизвестны науке — особенно это касается тех акул, которые обитают в Карибском бассейне, говорят ученые.