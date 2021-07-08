Невідомі акули: вчені вивчають таємне глибоководне життя в Карибському морі

Життя на великих глибинах Світового океану все ще terra incognita для вчених, але перші кроки з вивчення нових видів уже зроблені.

Є багато питань, на які вчені намагаються дати відповідь, які стосуються життя на морських глибинах, наприклад, які тварини називають цю зону проживання своїм будинком, яку роль відіграють глибоководні води у вуглецевому циклі та який вплив тут чинить окислення океану, пише Forbes.

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Щоб належним чином захистити жителів морських глибин, дослідники спочатку повинні знати, які тварини там живуть, скільки їх, як вони розподілені і як поводяться. І хоча акули добре вивчені, ті з них, хто живе на глибині, до сих пір залишаються загадкою для науки.

Але завдяки програмі "Дарвін Плюс" незліченна кількість морських мешканців у Карибських морських глибинах ось-ось стануть відомими науці. Два дослідницькі проекти під керівництвом Beneath the Waves (BTW), спрямовані на більш глибоке вивчення біорізноманіття глибоководних вод Бермудських та Кайманових островів.

Ці два проекти очолить доктор Остін Галлагер, головний науковий співробітник BTW, некомерційного дослідного інституту, що займається науковими відкриттями в океанах.

"Завдяки нашим дослідженням на Багамах ми знаємо, що важливі види, які мігрують, і хижі риби, такі як акули, широко представлені в глибоководних районах. Використовуючи нашу інноваційну дослідницьку методологію в цьому проекті, ми прагнемо глибше зрозуміти, як ці види використовують глибоководні райони, і забезпечити наукову підтримку стратегічних пріоритетів уряду Бермудських та Кайманових островів щодо збереження біорізноманіття", — говорить Галлагер.

На Бермудських островах організація працюватиме разом із Бермудським інститутом океанології, використовуючи безліч приладів, щоб дізнатися більше про це середовище існування.

На Кайманових островах BTW співпрацюватиме з дослідниками з Університету Геріот-Ватт і Департаменту навколишнього середовища Кайманових островів.

Доктор Галлагер особливо зацікавлений в пошуку глибоководних акул у водах Кайманових островів. "Три дуже глибоководні акули були зареєстровані в Каймановому жолобі під час попередніх океанографічних робіт, але іншої інформації у нас немає", — говорить Галлагер.

"Нам потрібно більше даних, і цей проект призначений не тільки для збору наукових даних, необхідних для підтримки захисту знайдених видів, але й для розуміння цих найважливіших глибоководних середовищ існування та їх ресурсів".

Ці проекти є чимось більшим, ніж просто отримання знань про таємне життя акул. Вони показують, як мало ми знаємо про життя на глибині, наголошуючи на необхідності зрозуміти, як все там влаштовано, поки не стало надто пізно, кажуть вчені.

Нещодавно тихоокеанська держава Науру вжила заходів для відкриття перших глибоководних шахт протягом двох років, що багато хто називає "небезпечним сигналом". 420 експертів рекомендували "не переходити до розробки глибоководних шахт до тих пір, поки не буде отримано достатньо надійної наукової інформації про глибоководні регіони та їхніх мешканців, що дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення".

Як і у багатьох пластинозяберних, пересування, схеми міграції та структура популяції глибоководних акул практично невідомі науці — особливо це стосується тих акул, які мешкають у Карибському басейні, кажуть вчені.