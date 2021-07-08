Не только в космосе. В Судане обнаружили гробницы, напоминающие галактики

С помощью модели Неймана-Скотта, эксперты выяснили, что древние захоронения были выстроены в соответствии с теми же принципами, на которых базируется строение галактик.

В восточном регионе Судана ученые обнаружили исламские захоронения с загадочным рисунком. На могильниках, которые датируются средневековым периодом, есть "родительские" гробницы и "скопления", которые образуют узор, похожий на галактику, пишет The Science Times.

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Эксперты обнаружили более 10 000 средневековых гробниц в городе Кассала. Памятники идентифицировали с помощью спутниковой фотосъемки. Как оказалось, для постройки гробниц использовались странные древние материалы.

Несколько захоронений в могильнике содержат курганы, также известные как тумулусы, структуру почвы, которая образует могильные холмы.

"Изучать исламские святыни, также известные как "куббы", было довольно трудно. Больше всего процесс усложняло отсутствие каких-либо подсказок", — рассказал Стефано Костанцо из Университета Востока.

Но, к счастью, результаты окупились достаточным количеством археологических данных, чтобы интерпретировать исторические детали загадочных рисунков гробниц.

По словам Костанцо, гробницы в восточном Судане, представляют собой обычное скопление древних святынь, которые простояли очень долгое время. Однако детальный анализ показал, что за видом могильников стоит определенный смысл.

Костанцо вместе с коллегами пришлось пройти через несколько методов статистического моделирования, которые смогут предоставить общую картину гробниц. Они использовали модель Неймана-Скотта, которая была разработана для изучения пространственных структур, звездных скоплений и галактик.

Стоит отметить, что модель Неймана-Скотта до открытия исламских гробниц никогда еще не использовалась в археологических исследованиях. Могильники восточного Судана скрывали секретные "скопления", которые намеренно были нанесены на прилегающую территорию таинственной "родительской" могилы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, родительские гробницы были основой дополнительных святилищ в этом районе и достопримечательностью захоронений в средневековые времена.

Странный характер захоронений также подразумевает, что это место служило как священным ландшафтом, так и социальной точкой для древнего народа восточного Судана. Однако из-за условий окружающей среды несколько гробниц были перемещены с их первоначального места.

Народ беджа были древними жителями большей части региона Кассала. Многие из них и по сей день ведут полукочевой образ жизни. Большинство "скоплений" гробниц, обнаруженных в восточных регионах Судана, принадлежат семьям и племенам беджа.

Однако родительские гробницы все еще находятся под вопросом. В своих дальнейших исследованиях специалисты хотят определить, какова была их ключевая функция, кто в них был похоронен, и почему они отличаются от "скоплений".