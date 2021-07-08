Не тільки в космосі. У Судані виявили гробниці, що нагадують галактики

За допомогою моделі Неймана-Скотта, експерти з'ясували, що стародавні поховання були збудовані відповідно до тих же принципів, на яких базується будова галактик.

У східному регіоні Судану вчені виявили ісламські поховання із загадковим малюнком. На могильниках, які датуються середньовічним періодом, є "батьківські" гробниці і "скупчення", які утворюють візерунок, схожий на галактику, пише The Science Times.

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Експерти виявили понад 10 000 середньовічних гробниць у місті Кассала. Пам'ятники ідентифікували за допомогою супутникової фотозйомки. Як виявилося, для побудови гробниць використовувалися дивні древні матеріали.

Кілька поховань у могильнику містять кургани, також відомі як тумулуси, структуру ґрунту, яка утворює могильні пагорби.

"Вивчати ісламські святині, також відомі як "кубби", було досить важко. Найбільше процес ускладнювала відсутність будь-яких підказок", — розповів Стефано Костанцо з Університету Сходу.

Але, на щастя, результати окупилися достатньою кількістю археологічних даних, щоб інтерпретувати історичні деталі загадкових малюнків гробниць.

За словами Костанцо, гробниці в східному Судані, є звичайним скупченням древніх святинь, які простояли дуже довгий час. Однак, детальний аналіз показав, що за видом могильників стоїть певний сенс.

Костанцо разом з колегами довелося пройти через кілька методів статистичного моделювання, які зможуть надати загальну картину гробниць. Вони використовували модель Неймана-Скотта, яка була розроблена для вивчення просторових структур, зоряних скупчень і галактик.

Варто зазначити, що модель Неймана-Скотта до відкриття ісламських гробниць ніколи ще не використовувалася в археологічних дослідженнях. Могильники східного Судану приховували секретні "скупчення", які навмисно були нанесені на прилеглу територію таємничої "батьківської" могили.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PLOS ONE, батьківські гробниці були основою додаткових святилищ у цьому районі і пам'яткою поховань у середньовічні часи.

Дивний характер поховань також має на увазі, що це місце служило як священним ландшафтом, так і соціальною точкою для стародавнього народу східного Судану. Однак, через умови навколишнього середовища кілька гробниць були переміщені з їхнього первинного місця.

Народ беджа був древніми жителями більшої частини регіону Кассала. Багато з них і донині ведуть напівкочовий спосіб життя. Більшість "скупчень" гробниць, виявлених у східних регіонах Судану, належать сім'ям і племенам беджа.

Однак, батьківські гробниці все ще під питанням. У своїх подальших дослідженнях фахівці хочуть визначити, якою була їхня ключова функція, хто в них був похований, і чому вони відрізняються від "скупчень".