Как исчезают корабли и самолеты в Бермудском треугольнике: ученые нашли ответ

Исследователи обратились к спутниковым снимкам, чтобы разгадать загадку столетия.

Ученые считают, что наконец-то смогли разгадать загадку Бермудского треугольника. Об этом сообщает Big Think.

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Странный регион, расположенный в северной части Атлантического океана между Бермудскими островами, Майами, Сан-Хуаном и Пуэрто-Рико, стал причиной десятков крушений и ошеломляющих исчезновений кораблей и самолетов.

История Бермудского треугольника богата такими историями, как "Рейс 19" – звено из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков "Эвенджер" 5 декабря 1945 года бесследно исчезли в "треугольнике". Спасательный самолет, посланный на их поиски, также исчез. Другие истории включают в себя загадку USS Cyclops – американское судно, построенное для ВМС США, которое исчезло в Бермудском треугольнике. Инцидент стал самой крупной небоевой потерей в истории ВМС США. Корабль с экипажем из 309 человек пропал без вести в 1918 году. В 2015 году в этом же районе пропал грузовой корабль "Эль Фаро" с 33 людьми на борту.

[ + – ] Бермудский треугольник Фото: Science Channel

Насколько известно, всего в Бермудском треугольнике потерпели крушение 75 самолетов и сотни кораблей. За это время выдвигались самые разные гипотезы о причинах происходящего, от электромагнитных помех, плохой погоды, опасных течений до больших подводных полей метана.

Теперь метеорологи выдвинули еще одну теорию, которая кажется наиболее вероятной. Причиной крушений в Бермудском треугольнике могут быть необычные шестиугольные облака, создающие воздушные бомбы со скоростью ветра 270 км/ч. Такие воздушные карманы могут быть причиной всех бед: тонущих кораблей и падающих самолетов.

Изучая изображения со спутника NASA, ученые пришли к выводу, что некоторые из этих облаков достигают от 30 до 80 км ы поперечнике. Более того, эти облака имеют прямые края.

"Спутниковые снимки действительно очень странные. Эти шестиугольники над океаном, по сути, являются воздушными бомбами. Они образуются так называемыми микровзрывами, и представляют собой порывы воздуха, которые выходят из нижней части облака, затем ударяют в океан. В результате, появляются огромные по размеру волны", – говорит метеоролог Рэнди Червени.

Все, что попадает внутрь одной из таких ветренных бомб, может оказаться сбитым, перевернутым и потопленным.

Пока необходимы дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить эту теорию, которая может объяснить печально известные происшествия Бермудского треугольника. Ученые занимаются изучением спутниковых снимков.

Правда, не все ученые соглашаются с такой теорией. Некоторые метеорологи говорят, что шестиугольные облака встречаются и в других частях мира, и не приводят к загадочным исчезновениям, как в Бермудском треугольнике.