Як зникають кораблі та літаки в Бермудському трикутнику: вчені знайшли відповідь

Дослідники звернулися до супутникових знімків, щоб розгадати загадку століття.

Учені вважають, що нарешті змогли розгадати загадку Бермудського трикутника. Про це повідомляє Big Think.

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Дивний регіон, розташований в північній частині Атлантичного океану між Бермудськими островами, Маямі, Сан-Хуаном і Пуерто-Рико, став причиною десятків аварій і приголомшливих зникнень кораблів і літаків.

Історія Бермудського трикутника багата такими історіями, як "Рейс 19" — ланка з п'яти торпедоносців-бомбардувальників "Евенджер" 5 грудня 1945 року, які безслідно зникли в "трикутнику". Рятувальний літак, надісланий на їх пошуки, також зник. Інші історії враховують загадку USS Cyclops — американське судно, побудоване для ВМС США, яке зникло в Бермудському трикутнику. Інцидент став найбільшою небойовою втратою в історії ВМС США. Корабель з екіпажем із 309 осіб зник безвісти в 1918 році. У 2015 році в цьому ж районі зник вантажний корабель "Ель Фаро" з 33 людьми на борту.

[ + – ] Бермудський трикутник Фото: шестиугольные облака

Наскільки відомо, всього в Бермудському трикутнику зазнали аварії 75 літаків і сотні кораблів. За цей час висувалися різні гіпотези про причини того, що відбувається, від електромагнітних перешкод, поганої погоди, небезпечних течій до великих підводних полів метану.

Тепер метеорологи висунули ще одну теорію, яка здається найбільш вірогідною. Причиною аварій в Бермудському трикутнику можуть бути незвичайні шестикутні хмари, що створюють повітряні потоки зі швидкістю вітру 270 км/год. Такі явища можуть бути причиною всіх бід: кораблів, що тонуть, і літаків, що падають.

Вивчаючи зображення із супутника NASA, вчені дійшли висновку, що деякі з цих хмар сягають від 30 до 80 км у поперечнику. Хвилі всередині цих вітряних монстрів можуть сягати 13 метрів. Крім того, хмари створюють потужні турбулентності, що є смертельно небезпечним для літаків. Також наголошується, що ці хмари мають прямі краї.

"Зазвичай хмари не мають прямих країв. У більшості випадків розподіл хмар випадковий", — зазначає супутниковий метеоролог Університету штату Колорадо доктор Стів Міллер.

"Супутникові знімки дійсно дуже дивні. Ці шестикутники над океаном, по суті, є "повітряними бомбами". Вони являють собою пориви вітру, які виходять з нижньої частини хмари, потім вдаряють в океан. Унаслідок з'являються величезні за розміром хвилі", — каже метеоролог Ренді Червене.

Все, що потрапляє всередину небезпечного регіону, може бути збитим, перевернутим і потопленим.

Поки необхідні додаткові спостереження, щоб підтвердити цю теорію, яка може пояснити сумнозвісні події Бермудського трикутника. Учені займаються вивченням супутникових знімків.

Щоправда, не всі вчені погоджуються з такою теорією. Деякі метеорологи кажуть, що шестикутні хмари є і в інших частинах світу, і не призводять до загадкових зникнень, як у Бермудському трикутнику.